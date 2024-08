Noi acuzații de hărțuire sexuală la adresa lui Marius Pieleanu. Reacția sociologului: „Sunt șocat de ce am aflat despre mine”

Apar noi acuzații de hărțuire sexuală la adresa profesorului SNSPA Marius Pieleanu. Publicația Media Quality prezintă mărturiile mai multor foste studente sau alte femei care au interacționat de-a lungul timpului cu sociologul în interiorul, dar și în afara orelor de curs. Totul vine în contextul în care, încă de ieri au apărut acuze în spațiul public, inclusiv din partea fostei ministre Ana Birchall. Marius Pieleanu a anunțat pentru Digi24 că nu va mai preda la SNSPA, până lămuirea acuzelor din spațiul public.

Acuzațiile aduse lui Pieleanu

„La un moment dat mi-a zis: "Nu vrei să ieși cu mine? Păi cum e posibil așa ceva? Dar uite, măcar ai putea ca data viitoare când vii la curs, să vii cu fustă scurtă". În timpul cursului care a urmat s-a uitat la mine și a zis: "N-ai venit cu fustă scurtă, cum ți-am spus!" Erau colegii acolo. Și i-am repetat că nu am fustă scurtă. Iar el a replicat: "Păcat! Tre' să-ți văd și eu picioarele alea cumva!"”, spune o fostă studentă.

„Cu vocea stinsă (n.r. Andreea, masteranda lui Pieleanu) îmi mărturisește că vrea să mă roage ceva: să mergem împreună cu "Marius" (Marius Pieleanu) în biroul lui – altul decât cel cu "petrecerea" – și să facem sex în trei. Andreea a început să plângă cu sughițuri și să mă implore să accept. "Ați vorbit? I-ai spus?" – a întrebat-o Pieleanu pe Andreea. "Da! Nu vrea!"”, povestește o altă victimă.

„Pieleanu mi-a pus mâna pe tibia piciorului drept și mi-a ridicat fusta deasupra genunchiului. (...) I-am apucat strâns articulația mâinii. ”Uități-vă, mă, și voi la ea cât e de demnă!" – a bolborosit Pieleanu evitându-mi privirea. (…) "Hai să mergem la un hotel!" – a propus Marius Pieleanu. "Eu nu merg la niciun hotel. Vreau să plec acasă și am nevoie de ajutor să ies din clădire!"- am spus din nou”, este o altă mărturie.

Reacția lui Marius Pieleanu

Contactat de Digi24 în legătură cu noile acuzații, sociologul nu a dorit să comenteze. El a transmis însă anterior o declarație în care spune că nu va mai preda la SNSPA, până lămuirea acuzelor din spațiul public.

Declarația integrală a lui Marius Pieleanu pentru Digi24:

„Există în ultimele zile acuzații foarte grave la adresa mea, care m-au pus într-o situație extrem de ingrată din toate punctele de vedere. Una dintre ele este asocierea mea puternică și, pe bună dreptate, până la urmă, cu instituția la care lucrez din 1997, adică Școala Națională de Studii Politici Administrative.

Și drept urmare, pentru a nu afecta imaginea școlii, fiindcă sunt terfelite și amestecate lucrurile, pentru a nu afecta tot ceea ce înseamnă dezvoltarea ei, la care am participat și eu, ani de zile, am decis ca să întrerup relațiile profesionale cu universitatea până la a ne vom lămuri cu toate lucrurile care sunt mai mult sau mai puțin vehiculate în spațiul public.

Fără să-l informez nici măcar pe domnul rector, nici măcar pe domnul decan, eu am decis unilateral să rup relațiile de muncă pentru a proteja imaginea școlii și nu în ultimul rând, evident, la fel de important și din respect față de studenții mei care au fost mii de-a lungul timpului trecuți prin mâna mea la SNSPA. Acuma și evident, nu vreau să fiu o povară de imagine și de comunicare pentru conducerea universității.

Relațiile intime. Eu niciodată nici în trecut, nici în prezent și doamne ferește, nici în viitor nu am condiționat în relația profesor-student sau studentă obținerea de favoruri de orice fel pentru activitatea pedagogică de tip examen licență, evaluare note ș.a.m.d. Niciodată în viața mea nu este în cultura mea acest reflex de a condiționa, indiferent de ceea ce se spune în spațiul public și, după cum știți, internetul nu este Biblia. Cu siguranță pentru mine nu este Biblie. Eu sunt șocat de ce am aflat despre mine în ultima perioadă.

Există o opinie, un comentariu, o postare despre o doamnă căreia în 2001 i-am cerut eu să să aibă relații intime cu mine pentru a intra în examen. Nici vorbă, așa ceva. Resping cu tărie o astfel de chestiune. De altfel, uitându-mă în notițele mele pedagogice de mai de mult, vă dați seama că sunt 23 de ani de atunci, am remarcat faptul că dânsa la mine a primit o notă foarte mare.

Nu vă pot spune nota pentru că nu mă lasă GDPR-ul, dar a primit o notă foarte mare, după care, sigur că, absolvind licența, a intrat la masteratul de gen și a ajuns la doctorat la doamna profesoară Mihaela Miroiu. Despre care s-a făcut s-a făcut atât de multă discuție și pe care o respect într-un mod absolut, fiindcă dânsa chiar este creatoare de școală și tocmai cumva, indirect și din cauza mea a avut de suferit și îmi cer scuze public față de toți colegii mei, cu precădere față de de familia Miroiu, dacă într-un fel sau altul au avut prejudicii de imagine din cauza terfelirii numelui meu ca profesor la SNSPA. Cu siguranță că sunt unul dintre cei care o spun cu tărie nu abuzului de orice fel, nu numai sexual.

Și voi milita pentru asta, voi milita toată viața mea, indiferent ce se spune despre mine. Asist de câteva zile la realmente și știu ce înseamnă asta, din păcate, din activitatea mea profesională extra-universitară, la un linșaj mediatic. Bazat în mod fundamental în proporție de peste 99% pe informații vehiculate de-a lungul timpului și înțeleg de-a lungul timpului, de peste 15 ani în mediul online, despre mine. Nu sunt paranoic, nu sunt un om care să-și închipuie că din numele meu s-a făcut o țintă în spațiul public. Dar cum se întâmplă că exact acum apar la un loc, în diverse formate mediatice, aceste informații care privesc titluri bombastice și fac din mine un prădător? Este inimaginabil pentru mine așa ceva.

Este una dintre cauzele pentru care am decis să trebuiască să întrerup relațiile profesionale. Am luat decizia aceasta în schimb, pentru că a putea, ca eu, Marius Pieleanu, da, pe persoană fizică, neasociat cu vreo instituție de învățământ superior, să acționez fără constrângeri și liber, dar, sigur, instituțional, pentru a-mi dovedi nevinovăția. Pentru a arăta adevărul asta. Este o chestiune fundamentală pentru mine și indiferent de ce a apărut sau ceva mai apare despre mine, că înțeleg că și mâine va apare un material, am fost anunțat, în care nu știu ce lucruri am făcut cu nu știu ce politicieni, nu știu ce chestiuni.

Justiția în România nu se face de către piața publică sau de către online. Se face în organisme ale statului de drept. De asta avem organisme ale statului de drept, ca cineva să spună cine are dreptate. Este fundamental această chestiune. Primesc amenințări zilnice, primesc mesaje prin care mi se spune că am făcut nu știu ce, că am făcut nu știu ce. Deci sunt Jack Spintecătorul.

Mama mea are 84 de ani și țin la ea ca ochii din cap, că sunt singurul ei copil. Și-a trăit toată viața ei crescându-mă pe mine fără tată. Și această femeie se trezește de 4 zile cu 23-24 tensiunea. O țin pe perfuzii pentru că se uită la televizor și spune “ce e asta?”. Şi eu nu pot să-i explic ce e asta. Pentru că am ales, din păcate, o strategie proastă, aceea de a nu vorbi de la început despre lucrurile astea.

Am spus că totuși oamenii se vor calma și vor vedea că nu este nimic. Este inadmisibil tratamentul la care sunt supus. Credeți-mă pe cuvânt că mă pricep. Poate la origine n-a avut niciun fel de legătură, dar cu siguranță acum suntem într-o strategie politică de compromitere a mea.

Este în mod evident un eveniment de care unii sau alții se agață pentru a accede la statuturi superioare politice. Eu nu am ce să fac, sunt legat de mâini și de de picioare. Tocmai de aceea am decis ca să rup orice fel de relație cu școala, astfel încât să mă manifest liber și să-mi iau toate măsurile cu caracter juridic care să mă apere. Nu se poate ca într-o țară normală, cu stat de drept, simpla acuzație în online să fii să țină loc de probă.

Ăsta este în Orwell sau într-un stat totalitar. Nu se poate. Trebuie probate nu doar cu afirmați. De asta există.cod penal, procedură penală, criminalistică. Sunt șocat, deși am văzut multe în viață, că am o vârstă. Îmi pare rău pentru cei care, cumva, de-a lungul timpului, s-au simțit, într-un fel sau altul, lezați poate de un comportament de-al meu, de sociolog, ușor atipic. Sunt de acord cu asta, nu întotdeauna am avut un comportament, mai ales în afara facultății, cu cu caracter academic. Dar una e una, alta e alta.

Vă repet, voi folosi toate mijloacele legale pentru a arăta că sunt nevinovat. Nu eu trebuie să mă apăr în fața unor acuzații care nu au o substanță de probă. Cred că este evident.”

