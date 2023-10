O doctoriță din Oradea, acuzată că a luat mită de 272 de ori, a scăpat nepedepsită. Dosarul ei s-a prescris

Răsturnare de situație în procesul unei doctorițe din Bihor, acuzată că a luat mită de 272 de ori. Femeia ar fi primit plicuri cu "atenții" cuprinse între 50 și 400 de lei/pacient, doar ca să-și facă treaba în cadrul Casei de Pensii Bihor. După ce, în primă instanță, Tribunalul Bihor o condamnase la 3 ani de închisoare cu suspendare și plata a 35.000 de lei, Curtea de Apel Oradea a dispus, marți, încetarea procesului penal, ca urmare a intervenției prescrierii răspunderii penale, scrie Bihon.ro.

Femeia se numără printre cei cinci medici de la Serviciul de Expertiză Medicală din cadrul Casei de Pensii Bihor cercetați penal, pentru că ar fi luat șpagă de la pacienți.

Doctorița este acuzată că, în nicio lună (18 mai 2015 - 15 iunie 2015), ar fi primit bani, produse alimentare, alcoolice și cosmetice de la 272 de persoane. În total, aproape 29.000 de lei, 900 de euro și 10.000 de forinți, scrie sursa citată. Erau zile în care peste 20 de pacienți lăsau în cabinetul doctoriței plicul cu "atenții", între 50 și 400 de lei/persoană, se arată în hotărârea primei instanțe, publicată pe portalul Rejust.

"Nu am cerut niciodată bani sau bunuri și, inițial, am refuzat banii și bunurile ce mi s-au oferit, dar am acceptat ulterior, la insistențele pacienților”, a declarat doctorița în fața anchetatorilor.