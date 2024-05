Noi declarații halucinante ale judecătoarei din dosarul 2 Mai. Mama Robertei: M-a întrebat dacă am fost la înmormântare

Părinții victimelor din dosarul Vlad Pascu au fost sfidați din nou de judecătoarea de la Mangalia. Livia Dragomir, mama Robertei, a fost întrebată dacă a fost la înmormântare propriei fiice. Iar Valentin Olariu, care a fost întrebat la primul termen dacă fiul său, omorât de șoferul drogat, este în sală, așteaptă cu nerăbdare momentul următoarei audieri când Vlad Pascu va fi prezent fizic în sală.

Livia Dragomir - mama Robertei: Pe mine m-a întrebat dacă am fost la înmormântare. Am rămas surprinsă, vă dați seama, să pui o astfel de întrebare unui părinte care-și înmormântează copilul. Mi se pare strigător la cer. Una se declara și alta se consemna, altceva făcea rezumat doamna procuror. Aceeași impresie pe care am avut-o și rândul trecut. Ne-a răstălmăcit cuvintele, nu a înțeles din prima ce declaram noi sau ce întrebau avocații noștri. Mă mir că doamna procuror i-a spus să vină în sală, așteptăm să-l vedem și noi data viitoare. Este prima dată când îl vedem, probabil și ultima oară când îl vedem. Nu ne va face dreptate, dar probabil vom merge mai departe după ce se va da sentința aici, la acest tribunal.

Valentin Olariu - tatăl lui Sebastian: Sunt foarte... să știți că sunt foarte... nu mai am cuvinte. Noi nu ne vindem copiii, în primul rând, și noi nu vrem bani pentru ca Vlad Pascu să primească o pedeapsă mai mică, noi vrem doar să se facă dreptate și Vlad Pascu să își primească pedeapsa pe care o merită. Așteptăm ca peste două săptămâni să ma uit în ochi cu domnul Vlad Pascu și să spun dacă vede durerea noastră și dacă conștientizează ceea ce a făcut.

Procesul a primit o nouă amânare, iar viitorul termen de judecată va fi pe 23 mai.

Avocat: La ultimul termen, o să-l avem pe Vlad Pascu în sala de judecată

Avocatul Adrian Cuculis, apărătorul uneia dintre familiile victimelor din accidentul de la 2 Mai, a declarat jurnaliştilor la ieşirea din Judecătoria Mangalia că la termenul următor, care va fi şi ultimul al procesului, Pascu va fi adus în sala de judecată. Cuculis a precizat că şi la termenul de judecată de joi ”gafele din sala de judecată au fost multiple”. ” A întrebat doamna judecător dacă aceşti copii mergeau către punctul unde au fost accidentaţi, ca şi cum acel punct ar fi fost, nu ştiu, un loc de distracţie sau… Nu, pur şi simplu era pe drumul judeţean, în faţa unei baze militare şi atâta tot. Sigur că şi întrebarea dacă familia Robertei s-a prezentat la înmormântarea ei a fost de-a dreptul ridicolă, dar trecând peste toate elementele acestea au fost zeci de întrebări adresate”, a relatat avocatul, citat de News.ro.

„Este un pas înainte, cred că tot ce aţi făcut voi în primul rând, şi cred că familiile vă mulţumesc pentru treaba asta, este să aduceţi de fiecare dată în spaţiul public ce s-a întâmplat şi eu cred că de la primul contact cu această instanţă de judecată şi până la aproape ultimul contact, a fost un parcurs care cumva a schimbat soarta până la urmă a dosarului. Mi se pare că ar trebui să începem cu finalul procesului. La ultimul termen de judecată, chiar de data asta ultimul termen de judecată, o să-l avem pe Vlad Pascu în sala de judecată, aşa cum ar fi fost normal încă de la bun început”, a afirmat Adrian Cuculis.

El a vorbit şi despre gafele făcute în sala de judecată.

„Gafele, sigur că au fost multiple, inclusiv în şedinţa de astăzi. A întrebat doamna judecător dacă aceşti copii mergeau către punctul unde au fost accidentaţi, ca şi cum acel punct ar fi fost, nu ştiu, un loc de distracţie sau…Nu, pur şi simplu era pe drumul judeţean, în faţa unei baze militare şi atâta tot. Sigur că şi întrebarea dacă familia Robertei s-a prezentat la înmormântarea ei a fost de-a dreptul ridicolă, dar trecând peste toate elementele acestea au fost zeci de întrebări adresate. Eu cred că lucrurile au fost dovedite pe deplin cu privire la… prin ce au trecut şi prin ce trec în momentul de faţă şi vor trece pe viitor aceste două familii, dar şi celelalte trei victime care au fost accidentate şi niciuna dintre ele nu îşi va mai reveni toată viaţa 100% să spunem cu privire la picior, mână, activitatea fizică pe care o puteau face până în momentul acela”, a mai povestit avocatul.

El consideră că Vlad Pascu va primi o condamnare de peste zece ani de închisoare.

„Şi cred că la termenul viitor, odată cu Vlad Pascu în sală, cel puţin asta este părerea mea intimă, dacă nu ar fi existat legea Anastasia, un alt caz din urmă cu trei ani de zile, care a modificat legislaţia din România, Vlad Pascu, şi spun treaba asta răspicat, ar fi putut, după calcule matematice, să plece cu o suspendare în urma a ceea ce a produs. Sigur că noi vom cere chisoarea maximă din ceea ce s-a obţinut până în momentul de faţă, adică uciderea din culpă, vătămarea corporală, fuga de la locul accidentului şi, bineînţeles, conducerea sub influenţa a patru, cinci substanţe interzise în sânge. După calculele noastre, teoretic, închisoarea minimă pe care ar putea, sau pedeapsa minimă, dacă va fi găsit vinovat, ar trebui să fie undeva peste 10 ani de zile. Am făcut nişte calcule matematice, eram pregătit să pun concluzii astăzi, vedem la termenul viitor exact ce se va întâmpla. Oricum, rumoare din nou în sala de judecată, nişte lucruri la care ne aşteptam mai puţin să le auzim sau să le reauzim, pentru că ele fac parte exact, din acelaşi registru. Chiar mama Robertei a spus ”Din nou se vede că acest dosar nu este cunoscut” şi am spus-o în termeni frumoşi”, a mai declarat Adrian Cuculis.

Părinţii victimelor din accidentul provocat de Vlad Pascu au fost nemulţumiţi încă de la începutul procesului de atitudinea pe care judecătoarea Ioana Ancuţa Popoviciu a avut-o în sala de judecată. Astfel, ei au declarat jurnaliştilor că atunci când ea a intrat în sală ar fi mestecat gumă. Ulterior, judecătoarea a cerut buletinul tânărului mort în accidentul rutier despre care nu ştia că a decedat.

Consiliul Superior al Magistraturii a decis că nu se impune suspendarea judecătoarei Ioana Ancuţa Popoviciu până la finalizarea procedurilor disciplinare, aşa cum solicitase Inspecţia Judiciară. Inspectorii judiciari au apreciat că exercitarea în continuare a funcţiei de către judecător ar putea afecta desfăşurarea cu imparţialitate a procedurilor disciplinare şi ar fi de natură să aducă atingere gravă prestigiului justiţiei.

De asemenea, avocaţii familiilor victimelor accidentului de la 2 Mai au cerut în urmă cu câteva săptămâni recuzarea judecătoarei Ioana Ancuţa Popoviciu, iar cererea lor a fost respinsă.

În 19 august 2023, Vlad Pascu a condus un autoturism pe DN 39, iar în jurul orei 5.25, în apropiere de 2 Mai, a intrat într-un grup de pietoni. În urma impactului, doi tineri şi-au pierdut viaţa şi alţi trei au fost răniţi.

Vlad Pascu a fugit de la locul accidentului şi a fost găsit apoi de poliţişti în Vama Veche. Anchetatorii au stabilit că el se afla sub influenţa mai multor substanţe interzise, printre care cocaină, amfetamină şi metamfetamină.

Vlad Pascu a fost trimis în judecată, în luna octombrie, pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului şi conducerea unui vehicul sub influenţa substanţelor psihoactive.

