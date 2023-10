Natalia Intotero, ministrul Familiei, a declarat la Digi24, că a vorbit joi cu copiii orfani din centrul DGASPC Giurgiu până aproape de miezul nopții. Aceștia i s-au plâns că mâncarea pregătită nu este gustoasă, că li se vorbește urât, iar psihologul centrului îi vizitează foarte rar. "Angajații spuneau că psihologul vine foarte des, copiii spuneau că nu au mai văzut psihologul de două luni", a precizat Intotero, care a solicitat Autorității Naționale pentru Protecția Copilului să ceară fiecărei Direcții de Asistență a Copilului să facă un calendar cu prezența psihologilor în centre și programul de lucru, "astfel încât, să ajungem și pe vizite necontrolate, să vedem dacă acești psihologi sunt prezenți la ora și data stabilite". Ministrul a mai spus că "este regretabil că trebuie să facem pe polițistul".

"Am purtat discuții aseară, am stat până în jurul orei 23.00. Am vorbit cu beneficiarii, am purtat discuții individuale și de grup. I-am rugat să nu se înspăimânte, să raporteze orice formă de abuz. Avem un număr de telefon de urgență al copilului, ei cunosc acest număr – 119 – intervine automat Poliția. I-am încurajat. Să știți că nu le este teamă copiilor.

Mi-au spus că li se vorbește urât, sunt nemulțumiți de modul în care li se pregătește hrana, mi-au dat să gust din ce li s-a pregătit ieri seară de mâncare. Am gustat, nu am fost încântată.

Am aflat și faptul că șefa acestui centru a fost schimbată astăzi", a declarat Intotero.

Totodată, ministrul nu a știut să răspundă clar dacă în centrele din România copiii beneficiază de consiliere psihologică. Aceasta a spus că la un centru vizitat anterior i s-a spus că da, însă copiii din centrul din Giurgiu i-au spus că psihologul vine foarte rar și este prea puțin implicat.

"Am încercat, de când sunt ministru, să am o legătură cu aceștia. Acești copii, care nu-s într-o situație tocmai fericită, au supărările lor, au frustrările lor, au nevoie de consiliere psihologică.

Și aici este o altă discuție (despre consilierea psihologică în centrele din România - n.red.).

Având în vedere că într-un anumit centru mi-au spus că da, sunt încântați, dar ieri seară, când am discutat cu tinerii, mi-au spus că nu sunt încântați, că și-ar dori să vină mai des doamna care se ocupă de această activitate și să fie mai implicată.

De aceea, am rugat Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului să încerce să solicite fiecărei Direcții Generale de Asistență a Copilului, dacă pot face în cel mai scurt timp un calendar cu prezența psihologilor, cu programul de lucru. Astfel încât, să ajungem și pe vizite necontrolate, să vedem dacă acești psihologi sunt prezenți la ora și data stabilite. Este regretabil că trebuie să facem pe polițistul.

Angajații spuneau că psihologul vine foarte des. Copiii spuneau că nu au mai văzut psihologul de două luni. Și acesta trebuie să fie un subiect pe care Corpul de control, cu documente justificative, să-l solicite pentru a vedea câte des vine", a mai precizat ministrul Natalia Intotero.

Editor : Andreea Smerea