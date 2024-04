19 substanţe periculoase au fost depistate în roşiile turceşti cumpărate dintr-un supermarket bucureştean. Şi 13 substanţe periculoase în roşiile italieneşti luate dintr-o piaţă din Craiova. Andreea Stroe, realizatorul emisiunii „AGROJURNAL”, a dus roşiile la laborator, iar acum suspectează că aşa-zisele tomate italieneşti sunt, de fapt, tot turceşti.

Andreea Stroe, realizator „AGROJURNAL”: Sunt 19 substanțe în roșiile din Turcia, iar la cele italienești, 13. Fiind practic aceleași substanțe, cam aceleași tratamente în ambele cazuri, laboratorul a tras concluzia că roșiile pline de pesticide din Italia ar fi de fapt din Turcia.

De ce oare? Probabil pentru că s-a vorbit despre roșiile italienești că ar fi mai curate, sunt din spațiul intracomunitar, sunt mai controlate față de cele care vin din spațiul extracomunitar. Și atunci, ca metodă de marketing, cele turcești se vând ca fiind din Italia.

Nu ne-ar mira ca și roșiile vândute acum cu prețuri mari, ca fiind românești, să fie turcești. Să le iei cu 5 lei kilogramul de la sursă și să le vinzi cu 50 de lei kilogramul. Este un profit extraordinar.

Roșiile testate au fost cumpărate din piață și din supermarket, din colțuri diferite ale țării. Aceleași substanțe, aceleași tratamente.

ANSVSA se bazează pe laboratorul din Bulgaria, care face toate analizele pentru ceea ce intră în spațiul intracomunitar, din afara Uniunii Europene.

Ne gândim că dacă a trecut pe la laborator, totul este minunat. Am văzut că nu este. Te duci la raft, sau în piață și nu mai știi ce să cumperi în momentul ăsta.

ANSVSA spune că deocamdată se bazează pe aceste analize, dacă e vorba de importuri, sunt foarte multe produse, milioane de produse pe piață, n-ai cum să le testezi pe toate. ANSVSA spune că n-are oameni suficienți, asta înseamnă posturi în plus bugetate, laboratoare, care-s scumpe, deci un cost în plus. Noi credem că dăm o mână de ajutor, nu suntem împotriva lor, dimpotrivă, ar trebui să considere că dăm o mână de ajutor în plus, pentru a face un pic de lumină.

Aici ar trebui reglementat mult mai bine, în ceea ce privește trasabilitatea produselor.

Următoarele analize vor fi pe roșiile românești, pentru că producătorii din România ne-au acuzat pe noi, presa, că sărim în capul lor că sunt pline de pesticide. Cineva a fost în piața Pucheni, unde cumperi și nu ți se dă niciun bon fiscal, și asta e o trasabilitate. Cum depistez eu mai departe, cum să merg eu la sursă?

De ce nu se reglementează mai departe, de ce nu avem o trasabilitate, să știm și noi ce mâncăm?

Numărul tratamentelor este mare, au tradiție în culturi intensive, și atunci solul e infestat de dăunători și trebuie să facă multe tratamente. Probabil că în 10-20 ani o să fim și noi la fel.

