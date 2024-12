Poliţiştii din Argeş fac, vineri dimineaţă, percheziţii la Piteşti şi la Rucăr, în două dosare care vizează fapte de antisemitism şi instigare publică. În primul dosar un bărbat de 37 de ani este cercetat sub control judiciar, iar în al doilea este vizat un bărbat de 43 de ani care ar fi îndemnat online oamenii la comiterea de infracţiuni.

„În această dimineaţă, poliţiştii argeşeni efectuează două percheziţii domiciliare, în localităţile Piteşti şi Rucăr, la persoane cercetate pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute şi pedepsite de art. 3 din Legea 157/2018 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului, respectiv instigare publică, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 368 din Codul Penal”, a transmis, vineri, Poliţia Română, potrivit News.ro.



În primul dosar se fac cercetări pentru antisemitism, în acest caz fiind reţinut, în 8 decembrie, un bărbat de 37 de ani, din judeţul Prahova. Ulterior, el a fost plasat sub control judiciar. Astfel, poliţiştii din cadrul Secţiei 4 Poliţie Piteşti au făcut, vineri dimineaţă, o percheziţie domiciliară, la domiciliul bărbatului.



„În urma percheziţiei, până la acest moment, au fost identificate mai multe medii de stocare şi un pistol de tip airsoft. Totodată, va fi pus în aplicare un mandat de percheziţie informatică”, a arătat IGPR.



În cel de-al doilea dosar, poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Rucăr s-au sesizat, din oficiu, cu privire la faptul că, în 7 decembrie, un bărbat de 43 de ani, din Rucăr, ar fi postat, în mediul online, un mesaj prin care îndemna publicul la săvârşirea de infracţiuni, cu mesajul „asta e soluţia”, însoţit de o fotografie cu o armă de foc.



„În cauză, poliţiştii au întocmit un dosar penal, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de instigare publică, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 368 din Codul Penal, în care se efectuează cercetări sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung. Pentru administrarea probatoriului, în această dimineaţă, poliţiştii Secţiei de Poliţie Rurală Rucăr, cu sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acţiuni Speciale, au efectuat o percheziţie domiciliară, la locuinţa bărbatului, în urma căreia au identificat şi ridicat 8 cuţite de vânătoare, un detector de metale, un telefon mobil şi mai multe articole pirotehnice”, a adăugat sursa citată.



Acţiunile sunt în curs de desfăşurare, iar cercetările continuă pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale.

