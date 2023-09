Pescarii se tem să mai pescuiască în Marea Neagră. „Pescadoarele româneşti au prins peste zece mine”

Preşedintele Organizaţiei de pescari de la Marea Neagră, Laurenţiu Mirea, afirmă că pescuitul în România se află în cel mai greu moment din ultimii 30 de ani, arătând că pescarilor le este frică să mai iasă în larg din cauza minelor în Marea Neagră. Navele au prins cel puțin zece mine marine în plasele de pescuit, a mai spus Laurențiu Mirea.

„În acest moment, pescuitul din România este în cel mai greu moment din ultimii 30 de ani. Acum doi, trei ani, de la 14-15.000 de tone captură pe care le realizam, anul trecut am făcut 2.600 de tone”, a declarat Laurenţiu Mirea miercuri, potrivit News.ro.

El a mai arătat că minele marine şi faptul că nu mai funcţionează sistemele de comunicare pe mare sunt probleme mari cu care se confruntă pescarii.

„Tot în acest moment trebuia să primim ajutorul pentru războiul din Ucraina, pentru că în traule pescadoarele româneşti au prins peste zece mine. De foarte multe ori am anunţat autorităţilor sau nu am mai anunţat. Avem o problemă privind navigaţia, tot ce înseamnă sisteme de comunicare, GPS, nu funcţionează staţiile, este un blocaj general. Agenţia Naţională de Pescuit, condusă de Marian Avram, nu este lângă sector, nu a făcut niciun efort să ne salveze acest ajutor de Covid şi, în acelaşi timp, directorul general de la Direcţia de Pescuit, Gheorghe Ştefan, nu face nimic pentru sector şi pentru pescari. Dacă mergem pe acest drum, eu vă garantez că la anul nu o să mai avem pescuit la Marea Neagră. Pe această cale fac un apel către domnul ministru al Agriculturii, Florin Barbu, urgent să vină cu oameni competenţi, să ajute sectorul şi să încercăm să facem ceva pentru România”, a mai transmis preşedintele Organizaţiei de pescari de la Marea Neagră.

El a fost întrebat de ce pescarii nu mai anunţă autorităţile atunci când găsesc mine marine.

„De fiecare dată am anunţat autorităţile, de foarte multe ori ne-am speriat foarte tare şi nu am mai anunţat, pentru că dacă un pescador, vă dau un exemplu, era în zona Jurilovca până venea Marina Română din dana zero, ni se spunea, ia traulul cu mina, du-te în zona cutare, traulează până venim noi. Şi atunci băieţii speriaţi de foarte multe ori, au lăsat traulele în apă, le-au dat coordonatele, s-au speriat şi au fugit spre mal”, a declarat Laurenţiu Mirea.

„Nu mai avem curaj să ieşim noaptea la pescuit”

El a adăugat că pescarilor le este frică să mai iasă pe mare din cauza minelor.

„Avem o altă problemă muncitorii, pescarii de pe vapoare, în acest moment le este frică să iasă la pescuit, pentru că stai tot timpul şi te uiţi unde e mina, ajunge la vapor, îmi explodează vaporul, mai ajung la familie. Situaţia este efectiv disperată. Nu mai putem să pescuim noaptea. Pescuitul vara, pe timpul sezonului de vară, se făcea noaptea. Nu mai avem curaj să ieşim noaptea la pescuit. Ziua ieşim puţin, ne întoarcem speriaţi, ne uităm după mine, suntem executaţi de ANAF. Situaţia este foarte, foarte grea. Domnul ministru Barbu trebuie să facă ceva pentru pescuitul românesc”, a mai afirmat Laurenţiu Mirea.

El a precizat că o altă nemulţumire a pescarilor o reprezintă faptul că trebuie să înapoieze ajutorul financiar primit în pandemie.

„Am primit ajutorul de COVID, banii trimişi de la Europa pe care ni i-a acordat Direcţia Generală de Pescuit din cadrul Ministerului Agriculturii şi acum trei luni ne-au trimis notificări ca să dăm banii înapoi. Deci am primit ajutorul şi ni se cer banii înapoi. Am accesat pe ghidurile lor, nu am greşit nimic în accesare. A venit o comisie de audit de la Curtea de Conturi împreună cu Direcţia Generală de Pescuit din cadrul ministerului şi a spus că nu trebuia să beneficiem de acest ajutor de COVID. Deja trebuie să dăm bani înapoi. Deja şase firme din 18 firme afectate sunt în executare la ANAF. A venit ANAF-ul, ne-a blocat conturile şi ne-a sechestrat vapoarele”, a afirmat preşedintele Organizaţiei de pescari de la Marea Neagră.

