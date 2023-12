Comisarul european pentru transporturi, Adina Vălean, a declarat joi, în emisiunea Jurnalul de Seară, la Digi24, că a propus un nou pachet de întărire a drepturilor pasagerilor prin care va „crește obligativitatea autorităților naționale să monitorizeze companiile și să acționeze” atunci când acestea nu-și respectă obligațiile. Totodată, spune ea, va exista un formular unic european pentru pasagerii care vor să semnaleze problemele cu care s-au confruntat în timpul călătoriilor.

Vălean spune că pasagerii trebuie să-și cunoască drepturile, iar companiile sunt obligate să explice care sunt acestea.

„Există un pachet foarte serios de drepturi ale pasagerului pe care el trebuie să le cunoască. Companiile sunt obligate să explice care sunt aceste drepturi, în al doilea rând, noi venim în ajutorul pasagerilor pentru că am făcut o aplicație „Drepturile pasagerului”, pe site-ul Comisiei Europene, care explică pe tip de transport, într-o situație în care te afli, că ești în overbooking, că nu ți-a sosit bagajul, că ți-a întârziat conexiunea, că ai rămas blocat într-un aeroport, și poți afla răspunsuri”, spune ea.

Va exista un formular unic european

Adina Vălean afirmă că a propus un pachet de întărire a drepturilor pasagerilor care să oblige autorităților naționale să monitorizeze comportamentul companiilor și să ia măsuri în consecință. De asemenea, va exista un formular unic european pentru pasagerii care au avut probleme în timpul călătoriilor, spune ea.

„Săptămâna trecută, după ce am analizat situațiile din perioada pandemiei de Covid, de bilete nerambursate, pasageri blocați într-un loc sau în altul, am analizat foarte mult și comportamentul autorităților care ar trebui să implementeze aceste drepturi ale pasagerilor, și am propus un nou pachet de întărire a drepturilor pasagerilor care vine cu elemente noi și cred eu că toată lumea o să se bucure.

Poate nu întotdeauna compania cu care ai mers e foarte transparentă și nu pune pe site un formular, acum vrem să introducem un formular european care va fi găsit de toată lumea, recompletat, și este depus la compania europeană, cât și, în eventualitatea în care nu se rezolvă, la Protecția Consumatorului. Întărim cumva și creștem obligativitatea autorităților naționale chiar să acționeze. Ele pot ajunge până la a da amenzi companiilor dacă încălcarea drepturilor pasagerilor nu se rezolvă la timp. Nu exista înainte în legislație, de asta vrem să facem această schimbare, de când a fost pandemia n-am putut face nici măcar infringement pentru un stat membru în care autoritatea nu se interesa deloc de situație.

Acum am schimbat paradigma, autoritățile sunt obligate să fie proactive, să monitorizeze comportamentul companiilor. Dacă ei văd că există foarte multe plângeri, întârzieri, pot să acționeze prin diverse mijloace și pot să ajungă până la amenzi. Dacă vedem că această autoritate nu-și face jobul, noi putem interveni asupra statului membru respectiv”, susține Adina Vălean.

„Dacă îți cumperi un bilet și ai necazuri, poate de la un intermediar, nu îți e clar întotdeauna cui trebuie să i te adresezi, pentru că tu ai luat de pe o platformă. Cine mă ajută, platforma sau compania cu care am zburat sau eventual compania de tren? Acum clarificăm iar cei care își vând biletul trebuie să facă foarte clar cine răspunde pentru eventualele dificultăți. Dacă intermediarul spune „rezolv eu”, punem și niște termene, adică cei de la companie trebuie ca în termen de șapte zile să-i dea banii înapoi intermediarului și în șapte zile intermediarul ție. (...) Toate acestea trebuiau clarificate, am introdus multe clarificări, știu că sună a soft measures, dar sunt extrem de utile pentru a limpezi aceste lucruri”, adaugă ea.

Adina Vălean a precizat însă că aceste măsuri nu vor intra în vigoare pentru acest sezon.

„Toate lucrurile astea sunt o întărire a drepturilor pasagerilor în momentul de față și cred că este o veste bună înainte de sezon, sigur nu se implementează în sezonul acesta pentru că trebuie aprobate de Consiliu, de Parlament, dar toată lumea sprijină ideile și mă aștept ca ele să meargă foarte repede”, a mai spus ea.

Editor : C.L.B.