Atac din PNL la premierul PSD, după decizia CCR pe pensiile speciale. Robert Sighiartău: Aşteptăm public scuzele comediantului Ciolacu

Liberalul Robert Sighiartau afirmă, după ce CCR a declarat parţial neconstituţionale modificările vizând pensiile speciale, că cei de la PNL aşteaptă public scuzele „comediantului Ciolacu”.

„Misiune îndeplinită! Noi cei de la PNL aşteptăm public scuzele comediantului Ciolacu”, a scris Sighiartău, miercuri, pe Facebook.

Cu o zi în urmă, când anunţa că urmează decizia Curţii Constituţionale privind pensiile speciale, deputatul PNL a redistribuit postarea sa din ziua în care legea a fost votată pentru prima dată în Camera Deputaţilor, în 26 iunie.

„După ce, timp de 1 an şi 6 luni, Marcel Ciolacu şi ministrul său Budai au aruncat tot felul de tiribombe şi fumigene cu legea pensiilor şi a salarizării, a impozitării globale, a reducerii impozitării etc. Astăzi după votul din plen pentru eliminarea pensiilor speciale, a lansat un atac nedemnn la adresa PNL, deşi împreună cele 2 partide au votat legile propuse de PSD astăzi. Marcel Ciolacu continuă aceeaşi strategie ticaloasă pe care a dus-o la adresa PNL, dar de data asta din calitatea de prim-ministru. Ca atare, îi lansez o provocare lui Marcel Ciolacu în care onoarea joacă un rol important. Asta pentru că dânsul pune un mare preţ, aşa cum a declarat-o de multe ori, pe statura morală a unui om politic. Domnule Ciolacu, dacă CCR declară neconstituţională legea pe care am votat-o astăzi în parlament, vă rog să vă onoraţi cu demnitate cuvântul şi să faceţi un pas în spate. Pentru că aţi stiut că legea va fi neconstituţională şi aţi minţit poporul român, atacând PNL”, afirma atunci Robert Sighiartău.

Curtea Constituţională a admis miercuri, parţial sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) în legătură cu modificările legii privind pensiile de serviciu. Preşedintele CCR Marian Enache a explicat, într-o declaraţie de presă. că actul normativ se va reîntoarce în Parlament pentru a fi pus în acord cu decizia Curţii.

