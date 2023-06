AUR acuză Ucraina că supune etnicii români unui proces de asimilare forțată

Președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, Claudiu Târziu, a acuzat miercuri, că etnicii români din Ucraina sunt supuși în unui proces de asimilare forțată, adăugând că cei care vor să dobândească cetățenia română au parte de întârzieri care pot ajunge la mai mulți ani din cauza volumului mare de dosare depuse la Autoritatea Națională de Cetățenie.

„În Ucraina, autoritățile continuă să limiteze învățarea limbii române și perpetuarea identității naționale a etnicilor români. Se continuă cu acea făcătură numită «limba moldovenească», iar legat de acești etnici și de alții din comunitățile noastre istorice, care ar putea să-și redobândească sau să obțină cetățenia română, am avut astăzi o întâlnire la Comisia pentru românii de pretutindeni pe care o conduc, cu doamna președinte al Autorității Naționale pentru Cetățenie, Gabriela Lenghel. Domnia sa ne-a confirmat că sunt întârzieri mari la procesarea dosarelor de cetățenie. Dânsa susține că sunt doi ani de întârziere. Noi avem informații că perioadele de întârziere sunt mult mai mari”, a spus Claudiu Târziu într-o conferință de presă.

„Sunt oameni care, după trei-patru-cinci ani de la depunerea solicitării, încă nu au primit un răspuns de la autoritate. Răspunsul doamnei cu privire la aceste întârzieri ține de condițiile de lucru, și anume mi-a spus că nu are suficient personal. Sunt 70 de funcționari și 17 membri ai comisiei pentru acordarea cetățeniei, drept pentru care ar ajuta-o o mărire a numărului de angajați. Noi am făcut solicitări repetate și la vechiul ministru al Justiției în această privință. Reiterăm rugămintea către Ministerul Justiției, care acum are un nou ministru în persoana doamnei Alina Gorghiu, întrucât prin ordin de ministru poate să mărească numărul de funcționari. Ar mai fi necesari 40-50 de funcționari”, a declarat Târziu.

Președintele Consiliului Național de Conducere al AUR a cerut și mutarea Autorității Naționale pentru Cetățenie într-un sediu nou.

„Autoritatea ar avea nevoie de un spațiu de lucru adecvat. Stă într-o clădire istorică, în spații extrem de mici și neconforme pentru activitatea aceasta. Cred că guvernul ar putea găsi soluții administrative pentru o autoritate care, atenție, se ocupă de o problemă de securitate națională. Dobândirea și acordarea de cetățenii române țin de securitatea națională, pentru că pot fi infiltrați, dar, de asemenea, pentru că noi avem nevoie de cetățeni români, mai ales având în vedere declinul demografic accentuat pe care îl vedem cu toții”, a declarat Claudiu Târziu.

Editor : D.R.