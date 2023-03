Avertismentul lui Iohannis după întâlnirea cu Charles Michel: „Acțiunea destabilizatoare a Federației Ruse nu se limitează la Ucraina”

Preşedintele Klaus Iohannis l-a primit, luni, la Palatul Cotroceni, pe preşedintele Consiliului European, Charles Michel. Cei doi au discutat despre războiul din Ucraina, despre situația Republicii Moldova, dar și despre aderarea României la Schengen.

„Discuțiile de astăzi ne-au oferit ocazia să aprofundăm subiectele de actualitate, o parte dintre acestea discutate și săptămâna trecută în cadrul Consiliului European. Ne aflăm într-o perioadă dificilă, marcată de războiul dus de Rusia în Ucraina și de efectele acestuia în tot mai multe domenii, efecte pe care le simțim cu toții. Uniunea Europeană și statele membre au dat dovadă de unitate și solidaritate, dar și de o capacitate ridicată de reacție și răspuns la aceste provocări. Am arătat că, împreună, și numai împreună, putem găsi soluții la crizele actuale, inclusiv în ceea ce privește reziliența, competitivitatea, tranziția verde și cea digitală sau modul în care răspundem la contextul global în plină reașezare. Am abordat astăzi subiectul care a dominat agenda Consiliului European în ultimul an, și anume războiul din Ucraina. Am fost de acord că nu este momentul pentru ezitări în menținerea unității și a solidarității cu Ucraina, iar sprijinul trebuie menținut și consolidat pe toate palierele: politic – inclusiv prin avansarea parcursului european -, economic, militar, umanitar. Am fost de acord astăzi că acțiunea destabilizatoare a Federației Ruse nu se limitează la Ucraina. Am prezentat Președintelui Consiliului European evaluarea noastră privind situația din Republica Moldova, care este în prezent ținta unor amenințări și acțiuni hibride menite să îi deraieze parcursul european”, a declarat președintele Klaus Iohannis.

Acesta spune că în actualul context de securitate, Republica Moldova „are nevoie de tot sprijinul din partea Uniunii Europene și mă bucur că Președintele Consiliului European împărtășește această viziune.”

„La nivelul Consiliului European, la reuniunea de săptămâna trecută, am mandatat Comisia Europeană să prezinte un pachet de sprijin pentru Republica Moldova înainte de următoarea noastră întâlnire din iunie. Totodată, Uniunea Europeană pregătește o misiune civilă care să ofere sprijin concret în combaterea amenințărilor hibride. Continuăm, de asemenea, să promovăm propunerea noastră de a avea un regim de sancțiuni dedicat situației din Republica Moldova, ca răspuns la acțiunile destabilizatoare ale Federației Ruse”, a spus Klaus Iohannis.

Președintele României și președintele Consiliului European au discutat și despre aderarea țării noastre la Spațiul Schengen.

„Avem în acest proces susținerea Președintelui Consiliului European în vederea adoptării unei decizii pozitive privind aderarea anul acesta. De altfel, domnule Președinte, veți putea constata în cadrul vizitei pe care o veți efectua astăzi la Centrul Operațional de Coordonare al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră acțiunea noastră concretă de consolidare a securității frontierelor externe ale Uniunii Europene, prin tehnologie de ultimă generație și o capacitate de supraveghere în timp real a situației de la frontieră, care să permită gestionarea eficientă și rapidă a posibilelor situații de criză.Am prezentat astăzi demersurile în care ne-am implicat constructiv pentru implementarea rapidă a concluziilor pe migrație pe care le-am agreat în luna februarie. În acest sens, proiectul pilot la frontiera româno-sârbă pe care l-am agreat cu Comisia Europeană va permite țării noastre să împărtășească bunele practici în materie de gestionare a frontierelor externe”, a mai declarat Klaus Iohannis.

La rândul său, Charles Michel a declarat că va face tot ce ține de el pentru ca România să fie acceptată „cât mai curând posibil” în Spațiul Schengen.

