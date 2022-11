Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a vorbit în cadrul emisiunii „În fața ta” de la Digi24 despre eforturile diplomatice și tehnice pe care le face România pentru a convinge Olanda cu privire la aderarea României la Spațiul Schengen. "Cred că Olanda nu a luat încă o decizie", a spus Aurescu, adăugând că "e încă spațiu pentru demersuri politice, diplomatice, tehnice".

Realizator: Cât de probabilă e intrarea României, de data asta, în Spațiul Schengen?

Bogdan Aurescu: Există șanse, dar nici eu, nici președintele Klaus Iohannis nu am dat niciodată termene. Am văzut momentul 2011 și am putut să constat așteptarea foarte mare care a fost creată la momentul respectiv pentru un anumit termen de intrare, care nu s-a întâmplat. Asta nu e productiv. Nu e bine să dai termene, să supralicitezi, să crești tonul când lucrurile nu sunt rezolvate. Cel mai bine e să lucrezi la dosar cu argumente tehnice, cu toate instrumentele și pe toate canalele. Când e un rezultat, poți să spui că e o anumită probabilitate. Nu vreau să dau astfel de evaluări, nu am făcut niciodată asta. Pe partea tehnică și politică se avansează în continuare. E un efort diplomatic și politic care se petrece la toate nivelurile.

Realizator: A existat un mesaj din partea dvs, a premierului Ciucă, pentru europarlamentarii români la Bruxelles să nu atace Olanda în această perioadă? Aminteați de a nu ridica tonul.

Bogdan Aurescu: E logic asta, nu ascund că premierul a adresat această rugăminte mediului politic în general, nu doar europarlamentarilor, arătând că efortul trebuie să fie inteligent, diplomatic, iar frustrările de tip revendicativ nu sunt productive, doar cresc miza politică a dezbaterii, fie creează adversitate, care nu sunt necesare.

Da, a existat un astfel de mesaj, e foarte nimerit.

Realizator: Trage Olanda de timp pentru că Rutte are alegeri?

Bogdan Aurescu: Sunt alegerile regionale din primăvara anului viitor care contează pentru Senatul olandez. Sunt teme care se discută acolo, e context preelectoral, tema aderării la Spațiul Schengen nu a fost până acum o tema de dezbatere publică, dar e sensibilitate pentru tema migrației și pentru procese de extindere care sunt mult prea grăbite.

Nu cred că în momentul ăsta vorbim de o tragere de timp în sensul blocării României. Cred că Olanda nu a luat încă o decizie, e încă spațiu pentru demersuri politice, diplomatice, tehnice.

Realizator: Cum ar fi ca toată lumea să fie pentru și Olanda să spună nu?

Bogdan Aurescu: Sunt convins că partea olandeză evaluează toate opțiunile și variantele, inclusiv o astfel de situație, așa cum și noi facem evaluările noastre, calcule, ipoteze.

Cred că e important rezultatul, nu momentul. Nu înseamnă că nu e posibil ca în decembrie să se ia o decizie.

Important e să se obțină aderarea României la Spațiul Schengen, decizia se poate lua și în alte formate, dacă e un traseu deja convenit, nu e doar JAI. Și la Consiliul Afaceri Externe sau la Consiliul afaceri generale, de multe ori pe ordinea de zi avem și alte puncte de decizie care nu țin neapărat de respectivul format.

Realizator: E mai plauzibil să credem că o decizie s-ar putea lua după martie, când Rutte nu va mai avea motive să-și ostilizeze publicul prin aderări care poate nu ar fi pe placul unei părți ale publicului conservator?

Bogdan Aurescu: Chiar și așa, aș da un termen, nu vreau să fac asta.

Lucrăm în logica obținerii unui rezultat cât mai curând, la JAI-ul din decembrie sau în alt moment. Important e să se producă cât mai curând.

