Bogdan Gruia Ivan, pus ministru la Digitalizare după ce s-a aflat că e pasionat de criptomodene și de sporturi de contact

Bogdan Gruia Ivan este cel mai tânăr ministru din Cabinetul Ciolacu. La numai 32 de ani, după opt ani în funcția de purtător de cuvânt al Consiliului Județean Ilfov, Bogdan Ivan s-a trezit nominalizat pentru o funcție de ministru al Digitalizare. Ce anume l-a propus pentru această funcție, nimeni nu pare să știe, pregătirea universitară a lui Ivan fiind pe zona de sociologie și comunicare. Un răspuns poate veni însă dintr-o pasiune care rezultă din declarația sa de avere. Bogdan Ivan este deținătorul mai multor criptomodene, care sunt un tip de monede digitale, virtuale, nebancare.

Noul ministru al Digitalizării este Bogdan Gruia Ivan, care are doar 32 de ani. Și el, ca și alți miniștri noi din guvernul Ciolacu, are o notorietate care tinde spre zero. După ce a terminat facultatea de comunicare și relații publice, tânărul Ivan a prins un post bun de consilier al președintelui Consiliului Județean Bistrița Năsăud, Radu Emil Moldovan, care este unul dintre liderii județeni importanți ai PSD. Jobul de consilier a continuat neîntrerupt din 2012 și până în 2020, perioadă în care Ivan și-a luat și doctoratul în sociologie la București. În aceeași perioadă, el a investit niște bani împrumutați de la bancă într-un teren dintr-o zonă bună din Bistrița Năsăud, mai exact la Colibița, pe marginea lacului cu același nume, o zonă superbă cu vile construite în stil elvețian. Bogdan Ivan împreună cu soția lui au cumpărat acolo o proprietate în anul 2017. Intravilanul de 2623 mp de la Colibița a fost vândut în anul 2020 cu suma de 60.000 de euro. “Colibița, locul în care poți respira cel mai curat aer din România! Îl admirăm acum doar din poze”, scria Ivan pe pagina sa de facebook în anul 2020, unde punea o poză cu lacul. Înainte de a-și vinde terenul de la Colibița, instituția la care lucra pe post de consilier și purtător de cuvânt a investit multe milioane de euro în infrastructura din zonă. Ulterior, în anul 2021, potrivit aceleiași pagini de facebook, Ivan era prezent la inaugurarea unui complex turistic modern în Colibița. “Panoramic Colibița este primul proiect turistic de anvergură dezvoltat de frații Gîvan și compania AmiciiBuilding. Confortul și răsfățul sunt la ele acasă, fiecare cameră are un design propriu, iar panorama te lasă fără aer! Felicitări pentru realizarea acestei bijuterii care veghează deasupra lacului Colibița!”, scria el pe pagina sa de facebook.

Cu banii câștigați, Bogdan Ivan a început să investească în criptomonede. Era aceeași perioadă în care Bogdan Ivan devenea deputat în Parlamentul României pe un loc elibigil primit în dar politic de la șeful său Radu Moldovan. În anul 2000, el a început să cumpere criptomonede de la Elrond, respectiv 195 de unități cu o valoare de 17.010 de dolari. Anul viitor, în 2021, el a cumpărat și 365 de unități ale criptomonedei OCGN (valoare - 2320 dolari), dar și 110.000 unităi ale criptomonedei VRA (valoare - 1350 dolari). În ultima sa declarație de avere, din iunie 2022, portofelul cu monede digitale era mai mare, el cumpărînd și alte criptomonede - Holoride, Mex, LkMex, UTK. Valoarea criptomonedelor a scăzut din 2020 și până astăzi, astfel că, spre exemplu, valoarea totală a criptomonedei Elrond cumpărate de Ivan cu 17.000 de dolari a scăzut până la 6800 de dolari.

Bogdan Gruia Ivan, în februarie, la un turneu de sporturi de contact. Foto: facebook Bogdan Gruia Ivan

O altă pasiune a tânărului ministru Bogdan Ivan este pentru sporturile de contact. La începutul acestui an, el se fotografia alături de mai mulți luptători la Transilvania Mix Kombat, care a avut loc la Bistrița. “Transilvania Mix Kombat a adus la Bistrița unii dintre cei mai buni luptători ai României, și mulți sportivi bistrițeni care s-au impus în câteva meciuri de infarct! Publicul a fost de nota 10, sportivii la superlativ și organizarea de nota 10, chiar dacă gala a fost organizată în doar 3 săptămâni!”, scria Bogdan Ivan pe pagina sa de Facebook.

Poate singura legătură a lui Bogdan Ivan cu digitalizarea e că în ultimii doi ani el a fost secretarul și apoi vicepreședintele Comisiei parlamentare pentru tehnologia informației și a comunicațiilor.