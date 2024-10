Adrian Câciu a vorbit vineri seara, în exclusivitate la Digi24, despre situația economică actuală a României. Acesta a adus în discuție politica financiară a premierilor Boc și Câțu, și a spus că liberalii sunt parte ai acestui „eșec sau succes” economic. În plus, a adăugat ministrul Fondurilor Europene, este convins că românii vor taxa ipocrizia celor de la PNL.

Adrian Câciu, ministrul Fondurilor Europene: Un profesor de economie la televizor, cu titlu pe burtieră „Ori pui taxe, ori te împrumuți”... S-a scos un pic din context... Dacă vrei să ai un hard landing, cum am avut în 2010... În 2010 a fost hard landing. A venit Băsescu, a venit Boc, ne-au crescut taxele, ne-au tăiat salarii, pensii, sau, mă rog, au impozitat pensiile și ne-au făcut praf economia.

Ăsta e hard landing. Se numește măsură de austeritate sau plan de austeritate, și îl faci că rezolvi deficitul în 2 ani sau în 3 ani. Și Cîțu a avut tot un hard landing, în care și-a propus să rezolve deficitul în 2 ani, după care și-a prelungit la 4 ani, că s-a aprobat PNRR-ul. Dar tot austeritate însemna să aduci, când ai investiții de făcut.

Înseamnă să renunț la investiții, înseamnă să renunț la orice, mai ales la protejarea, până la urmă, a puterii de cumpărare a populației, a salariaților, a tuturor, pentru că am avut totuși o inflație istorică.

Noi am mers pe acest deficit de șapte ani, este totuși la o treime din cât a fost.

Dacă se va lua o decizie de ajustare fiscală, se va pune în aplicare de la 1 ianuarie 2026. Păi, vreți să vă spun acum cum va fi peste șase luni de zile? Suntem într-o zonă de pace economică în lume? Întreb pe orice economist, că mulți sunt părerologi la ora asta. Poate au învățat conservatorismul atunci când era pace în lume, și nu se întâmpla nimic timp de 20, 30 de ani, și aveam o cvasi creștere economică a economiei mondiale. Iată ce se întâmplă acum în toată omenirea.

Deci suntem într-o situație care este în dinamică, într-o dinamică nu chiar fericită. Germania a vrut să facă creștere economică anul ăsta, și va avea contracție economică. Este o diferență de la cer la pământ. Când Germania intră în derapaj, dacă pot să spun așa, din perspectiva asta, toată Europa strănută.

M-ați întrebat, oare cei care discută, dacă au interes politic în această campanie electorală, care ar fi interesul politic?

Eu am văzut câțiva profesori care erau pe lângă domnul Orban. Doar spun. Adică, nu trebuie să mă credeți pe cuvânt. Vă spun ce facem și vom vedea. Nu este vorba că unele majorirări de taxe ar afecta candidatura lui Marcel Ciolacu. Dacă țineți minte, eu când am fost ministrul de Finanțe am eliminat din excepțiile fiscale. Puteam să stăm liniștiți? Puteam. De ce trebuia noi să aducem totuși o sustenabilitate fiscal-bugetară?

Liberalii îl acuză pe premier. E multă ipocrizie. Sunt parte acestei acestui succes sau eșec. N-au cum să se ascundă, și ipocrizia se vede la români. Adică, românii o taxează imediat, și o s-o taxeze foarte curând. Vedeți și sondajele cum arată.

Editor : Liviu Cojan