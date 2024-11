Călin Georgescu îi admiră capacitățile de lider ale lui Vladimir Putin, declarând că „este un om care își iubește țara, indiferent prin ce mijloace”, și neagă totodată existența războiului din Ucraina.

Candidatul independent la alegerile prezidențiale Călin Georgescu pune sub semnul întrebării existența războiului din Ucraina.

În cadrul unei emisiuni electorale, fiind întrebat de moderatoarea emisiunii despre războiul care are loc la granița României, Georgescu sugerează că „nu există niciun conflict”.

„Ați fost acolo? Ați văzut cu ochii dumneavoastră?”, întreabă el.

În cadrul unei alte emisiuni, el îl lăuda pe președintele Federației Ruse pe care îl definește ca fiind „un lider care își iubește țara, indiferent prin ce mijloace”.

Călin Georgescu a făcut, anterior, și un video de promovare care se aseamănă cu filmulețele prin care se promova și Vladimir Putin.

Campanie electorală în stil Putin

Câștigătorul primului tur al alegerilor prezidențiale apare în videoclip călărind, într-o cămașă populară românească, în timp ce Vladimir Putin s-a afișat călărind un cal la bustul gol. Ambii s-au filmat când înotau în apă rece sau se luptă pe salteaua de judo.

„Nu-mi este frică, nu-mi este frig, pentru că tot ceea ce fac fac prin Dumnezeu și voi comunica cu el prin inima mea. Nu am nevoie de Facebook, nu am nevoie de internet, nu am nevoie de e-mail, am nevoie doar de inima mea ca să aflu înțelepciunea lui”, a transmis Călin Georgescu.

Editor : Ș.A.