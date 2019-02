Carmen Dan: Schengen - o temă importantă pe agenda reuniunii informale a JAI

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat joi că Schengen este o temă importantă pe agenda reuniunii informale a miniştrilor justiţiei şi afacerilor interne.

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

"Referitor la Schengen. Am inclus pe agenda noastră această temă importantă nu doar pentru că este o temă de interes pentru România şi Bulgaria, ci şi pentru că ea se referă şi la alte aspecte importante, cum ar fi menţinerea controalelor la frontierele interne pentru perioade lungi de timp. Este adevărat, în Europa au avut o serie de evenimente şi mă refer la numeroase atacuri teroriste care au pus în pericol siguranţa cetăţenilor din unele state membre şi tocmai de aceea trebuie să identificăm un echilibru între menţinerea securităţii şi siguranţei acestor cetăţeni din statele expuse riscului terorist şi presiunii migratorii şi valoarea fundamentală care este reprezentată de către spaţiul european de liberă circulaţie", a afirmat ministrul de Interne înaintea reuniunii care are loc la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres.



În ceea ce priveşte migraţia, ea a subliniat că trebuie accelerat procesul de finalizare a procedurilor privind aranjamentele temporare.



"Îmi doresc tare mult ca reuniunea de astăzi să aducă un plus de calitate asupra unor soluţii pe care dorim să le implementăm în perioada următoare. Preşedinţia lucrează deja dosare importante care privesc gestionarea migraţiei şi securitatea frontierelor. Sunt câteva zile de când ne-am confruntat cu o a doua situaţie privind vasele cu migranţi din Marea Mediterană şi cred că este absolut necesar să accelerăm procesul de finalizare a procedurilor privind aranjamentele temporare. Aranjamentele temporare reprezintă o soluţie de răspuns în astfel de situaţii punctuale de criză, soluţie care se bazează pe solidaritate şi voluntariat. România a exprimat în nenumărate rânduri convingerea că aceste două principii trebuie să caracterizeze răspunsul Uniunii Europene şi tocmai de aceea am înţeles să contribuim la efortul comun al altor state", a afirmat Carmen Dan.



Reuniunea informală a miniştrilor justiţiei şi afacerilor interne are loc joi şi vineri la Palatul Parlamentului.

Etichete:

,