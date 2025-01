Întrebat miercuri, la Digi24, cum vede faptul că Alfred Simonis a recunoscut, într-o discuție cu Marcel Ciolacu postată pe TikTok, că membri ai PSD l-au votat pe candidatul AUR la primul tur al alegerilor din luna noiembrie a anului trecut, Victor Ponta a afirmat că el a candidat la Dâmbovița și în acest județ nu știe să fi mers vreun vot către George Simion.

„Haideți să vă spun un lucru, eu nu fac parte din conducerea centrală și nu știu. Dar pot să vă spun că nu vreau să mă spăl pe mâini. Eu am făcut campanie și am stat non-stop în Dâmbovița, în județul în care am candidat. N-a dat nimeni niciun vot nimănui în Dâmbovița. Alea au fost voturile pe care le-am luat. Am fi vrut să luăm mai multe”, a afirmat Victor Ponta, miercuri la Digi24, întrebat despre faptul că PSD a dat voturi către George Simion, în contextul clipului postat de Ciolacu pe TikTok în care discută subiectul cu Alfred Simonis.

Chestionat despre ce voturi vorbește Alfred Simonis, Victor Ponta a răspuns: „Nu știu. Cred că trebuie să-l întrebați pe pe el”.

„Eu vă spun ce am văzut cu ochii mei. Sunt experimentat în politică. Nu știu pe nimeni care să fi dat... Am participat la vreo 20 de rânduri de alegeri în viața mea. Nu știu cum se poate face chestia asta. Mai degrabă cred că a fost așa o provocare, nu cred că a fost o realitate, pentru că eu nu știu ce PSD-ist, eu, Victor Ponta, mă duc la cinci PSD-iști în Dâmbovița și le zic «dați voturile lui Anca Suciu». Nu se poate chestia asta. Oamenii aceia se uită la mine: Domnule, ai înnebunit. Ce ai? Cum să votăm pe altcineva? Noi îl votăm pe Ciolacu. Vă garantez pe ce am văzut cu ochii mei că nu s-a întâmplat acest lucru. Ce am văzut eu. În rest, nu știu”, a continuat fostul premier.

Actualul deputat PSD a reiterată că nu știe despre o discuție ca 200.000 de voturi să meargă înspre AUR. „Nu îmi place să vorbesc despre ceva ce nu știu”, a completat el.

Ponta a mai spus că nu știe ca liberalii să fi dat voturi lui Călin Georgescu, „poate că PNL a încercat să îl ajute, dar nu să dea voturi”.

„Nici PNL nu cred că a dat. Nu știu așa ceva (să dea voturi PSD lui Călin Georgescu - n.r.). Nu. Am fost pe listă, dar repet acolo unde am fost la Dâmbovița nu a dat nimeni niciun vot. Am fi vrut să luăm mai multe voturi. N-am luat mai multe”, a mai precizat Victor Ponta.

Întrebat cum își explică că PSD se detonează și recunoaște că au fost voturi care au mers către George Simion, fostul prim-ministru a replicat: „Poate că s-a atras atenția presei pe altceva. Sau s-a distras, da. Nu știu. De exemplu de la faptul că trebuie luate măsuri nepopulare din punct de vedere neguvernamental”.

Chestionat dacă Marcel Ciolacu vrea să distragă atenția de la măsurile nepopulare pe care le ia Guvernul, Ponta a răspuns: „Nu știu. Îmi pare rău, dar prefer să vă spun ceea ce știu. Nu îmi place. Atât de mulți oameni în politică, unii dintre ei au revenit așa după mulți ani care vorbesc în fiecare seară la televizor și nu înțelegi nimic din ce spun, vorbe goale. Dați-mi voie, dacă avem 20 de minute, să vă spun lucruri cu substanță”.

Ponta: Dacă nu există nicio dovadă, ar trebui să acceptăm că interferențele în alegeri au fost din prostia unor consultanți politici

Victor Ponta a mai spus, referitor la o interferență a unor factori străini în alegerile din România, că părerea sa personală este că, în cazul în care nu există dovezi sau nu au fost prezentate dovezi în acest sens, în proceduri judiciare, atunci trebuie să acceptăm faptul că interferențele au fost din incompetența unor consultanți politici.

„Nu cred că poate să îmi spună mie. Eu am fost membru al CSAT. Dacă președintele unei țări străine spune ceva: «domnule, ai niște dovezi?» Că eu aș vrea să le știu, dacă într-adevăr a fost implicată Rusia, chiar vreau în primul rând să tragem la răspundere penală oamenii vinovați, să luăm măsuri. Apropo, și de data alegeri. Părerea mea personală este că dacă nu există niciun fel de dovadă sau nu s-a prezentat sau nu s-au făcut niște proceduri judiciare în acest sens, ar trebui să acceptăm că de fapt, interferențele în alegerile din România au fost din prostia, incompetența unor consultanți politici”, a spus Ponta, întrebat dacă l-a întrebat pe Marcel Ciolacu, care a participat la acel CSAT privind prezidențialele, ce dovezi ar fi cu privire la interferențele în alegeri.

„De altfel, povestea cu PNL care i-a sponsorizat clipurile lui Călin Georgescu e ceva, să zic, dovedit de instituțiile publice”, a adăugat Victor Ponta.

Editor : Ana Petrescu