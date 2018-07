Ce i-au scris românii lui Klaus Iohannis, pe Facebook, după discursul pe tema justiției

Nemulțumire în rândul susținătorilor lui Klaus Iohannis. Mii de oameni au comentat la postarea președintelui de joi, după ce a anunțat că a promulgat una dintre controversatele legi ale justiției - Legea privind organizarea judiciară - pentru că nu a mai avut căi de atac. El a cerut însă Parlamentului să reia dezbaterea asupra acestui pachet legislativ, în sesiunea din toamnă.

Foto: presidency.ro

„Timp de un an și jumătate, împreună, prin implicarea cetățenilor care au ieșit în stradă, prin eforturile opoziției de a contesta și prin folosirea tuturor pârghiilor constituționale ale Președintelui, am reușit să protejăm legile justiției de modificările nocive. Atrag atenția parlamentarilor majorității că loialitatea lor trebuie să fie față de alegători, cei care vor ca România să rămână o țară respectată în UE. Nu trebuie să devenim un exemplu negativ în Europa prin legile făcute de conducători pentru a scăpa de închisoare. Legile justiției trebuie îmbunătățite urgent în Parlament și corelate cu opinia Comisiei de la Veneția, astfel încât impactul negativ asupra sistemului judiciar să fie minim”, se arată într-un mesaj postat pe pagina de Facebook a președintelui.

Românii și-au exprimat nemulțumirea față de adoptarea legii privind organizarea judiciară, dar și pentru faptul că șeful statului nu i-a chemat la referendum, așa cum anunțase Klaus Iohannis că va proceda pentru a apăra independența justiției, în contestul în care, la momentul emiterii OUG 13, la începutul anului 2017, și-a anunțat intenția de a organiza un referendum pe tema modificării Codurilor Penale.

Mai jos, câteva dintre comentarii:

Theodor: Prea puțin, prea târziu. Ați avut un an și jumătate la dispoziție pentru un referendum. Nu v-a interesat. Pesediștii NU vor ține cont nici de președinție, nici de Comisia de la Veneția, nu vor ține cont decât de legalizarea furtului, eliberarea pușcăriașilor și clasarea propriilor dosare. Nu ați făcut ABSOLUT NIMIC să ne ajutați să stopăm acest dezastru.

Silviu: Impactul negativ asupra sistemului judiciar trebuie să fie ZERO! Toleranța față de orice derapaje politice trebuie să fie ZERO, altfel progresul nostru, ca țară, ca bunăstare, ca infrastructură, va rămâne ZERO. p.s. Ca fapt divers, câți km de autostradă s-au construit/dat circulației în timpul Guvernelor PSD, post-Cioloș?

Cristina: Este un an al tristeții... Dacă am ajuns să stăm cu ochii pe ei de dimineața până seară să vedem ce mai pregătesc, ca să scape de pușcărie si de plata a ceea ce au furat! Pentru că au furat! De la toți! Au sărăcit România cu singurul scop al avuției personale și al creării unui clan mafiot și corupt. Domnule Președinte, păcat că nu aveți putere să eliberați țara de hoți, de baronii ajunși care ne-au dus la sărăcie!

Iulian: Niciodată nu am avut dubii legate de integritatea dumneavoastră dar cu cât trece timpul cu atât îmi dau seama că vă lipsește multă creativitate. Repetiția este mama învățăturii. Haide să comunicăm mai bine. Haide să comunicăm mai des. Haide să facem naibii referendumul acela. Timpii politici sunt foarte importanți și oamenii ăștia din Parlament, fără pic de bun simț și bună credință, joacă mult mai bine timpii politici și mult mai agresiv. Mâine-poimâine ne trezim că ne schimbă legea electorală și suntem caput.

Cristi: Rușine nouă tuturor, începând cu președintele, și până la noi, cetățenii obișnuiți, onești! Rușine că nu suntem în stare să ne apărăm drepturile, instituțiile, societatea! Ne lăsăm aruncați afară din UE, din civilizație și înapoi în întuneric! Ce facem? Ne tot lamentăm toți și nu facem nimic! Ce se întâmplă acum este echivalentul mineriadelor din anii 90. Este mineriada minciunii, hoției, ignoranței, incompetenței, imposturii. Începând cu linia întâi, a penalilor, continuând cu cea a privilegiaților de toate felurile care închid ochii și terminând cu cetățenii onești și ignoranți, cu toții suntem vinovați!

Gabriel: Dacă chemați poporul la referendum din primăvara trecută nu mai trebuia să ne păzim zilnic buzunarele, cu ochii pe hoții ăștia, Herr Presidente! Era simplu și nici nu trebuia să mai ridicați acum din umeri: „N-am ce să fac, trebuie să promulg legile prin care ăștia vă fură.”

Marius: Nenea Klaus, am stat 6 ore la Bruxelles să vă votez, sunt supărat, frustrat pentru că eu cred că ați fi putut face mai multe pentru acest popor. M-aș fi așteptat ca azi să fi ieșit în față și să spuneți că veți face acel referendum pe justiție sau măcar să spuneți că nu vă trădați poporul și că nu veți semna această lege cu toate că Curtea va obligă să o semnați, în fine, vacanță plăcută, Dragnea are grijă de noi!

Citiți și Cum se schimbă Legea privind organizarea judiciară

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Etichete:

,

,

,

,

,

,