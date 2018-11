Ce se întâmplă cu bugetul Administrației Prezidențiale după rectificare

Ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat că bugetul Administraţiei Prezidenţiale arată „foarte bine”, precizând că, la rectificarea aprobată de Guvern vineri, s-au alocat suplimentar şase sau şapte milioane de lei.

Eugen Teodorovici a fost întrebat de jurnalişti cum arată bugetul Administraţiei Prezidenţiale / Sursă foto: INQUAM PHOTOS / Octav Ganea

„Cu siguranţă, arată foarte bine bugetul dânşilor. Nu am la mine informaţia finală, dar ştiu că, dacă nu mă înşel, au cerut colegii de la Administraţia Prezidenţială aproximativ 10 milioane (...) la a doua rectificare, cred că am alocat undeva şase, şase spre şapte, dacă nu mă înşel. Nu am exact cifra acum, dar o să o vedeţi postată oficial”, a explicat Teodorovici, la Palatul Victoria.



Ministrul a fost întrebat de jurnalişti cum arată bugetul Administraţiei Prezidenţiale după rectificarea bugetară, având în vedere că această instituţie a solicitat fonduri în plus.

Sursa: Agerpres

