Ce spune Nicolae Ciucă despre relația cu Eduard Hellvig: „Uşa PNL este deschisă”. Emil Boc „are dreptul să aleagă”

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat că Emil Boc poate să aleagă dacă va candida pentru un nou mandat de primar la Cluj sau dacă va deschide lista liberalilor la alegerile europarlamentare. În cazul fostului director Eduard Hellvig, liderul PNL a spus că are o relaţie foarte bună el și că „uşa partidului e deschisă”.

Nicolae Ciucă a fost întrebat în emisiunea Insider politic de la Prima TV cine va deschide lista partidului la alegerile europarlamentare.

„Nu am stabilit. Urmează să pregătim Consiliul Politic Naţional, care va avea loc pe data de 18 februarie. Suntem în pregătire şi pentru Congresul Partidului Popular European, care se va desfăşura la Bucureşti. Este un moment de recunoaştere a activităţii PNL în cadrul PPE alegând Bucureştiul pentru desfăşurarea Congresului, moment în care vor fi la Bucureşti 13 şefi de stat şi de guvern”, a răspuns Nicolae Ciucă, potrivit News.ro.

Despre Hellvig: „Uşa PNL este deschisă”

Liderul PNL a fost întrebat dacă fostul director al SRI Eduard Hellvig este o soluţie pentru a fi cap de listă la alegerile europarlamentare.

„Aşa cum am menţionat, nu am stabilit niciun nume. Domnul Hellvig a fost şi un om politic, şi un profesionist care are valenţele sale, are meritele sale, am avut şi avem o colaborare foarte bună. Uşa PNL a fost şi este deschisă - chiar către preşedinţii de filiale fac acest îndemn ca uşa partidului să fie deschisă pentru tot ceea ce înseamnă oameni de valoare, oameni care vor să pună umărul la ceea ce înseamnă politica de centru dreapta, bazată pe valorile noastre fundamentale: familie, credinţă în Dumnezeu, patriotism. Nu trebuie să ne fie ruşine să vorbim despre familie, despre Dumnezeu, despre credinţă. Acestea sunt elementele cele mai importante pentru cei care vor să vină în PNL”, a comentat Ciucă.

Despre Boc: „Are dreptul să aleagă”

De asemenea, liderul PNL a fost întrebat dacă Emil Boc va candida pentru un mandat la Bruxelles sau va rămâne primar la Cluj, funcţie pe care o ocupă de 20 de ani.

„Sunt 20 de ani petrecuţi cu folos în urbea Clujului. Vedem astăzi Clujul ca fiind unul din primele 5 oraşe din Europa din punct de vedere al calităţii nivelului de trai, acolo există o creştere economică într-o dinamică de invidiat. Cluj şi Bucureşti sunt două locaţii care ridică România în ceea ce priveşte dezvoltarea economică. Să recunoaştem că domnul primar Boc a făcut o treabă foarte bună la Cluj şi că domnia sa are dreptul să aleagă ce va face în continuare”, a concluzionat Nicolae Ciucă.

