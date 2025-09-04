Live TV

Ceartă și jigniri PSD-PNL în direct la televizor. Adrian Câciu: „Doamna Horga mă agresează. Știe să citească?"

Data actualizării: Data publicării:
Adrian Câciu și Gabriela Horga.
Colaj foto: Adrian Câciu. Inquam Photos / George Călin. Gabriela Horga. Sursa: Facebook
Câciu: „Știe să citească?” 

Deputatul PSD Adrian Câciu și senatoarea PNL Gabriela Horga au avut o dispută aprinsă în direct la Digi24, unde s-au contrazis pe subiectul deficitului bugetar și a dobânzilor plătite de stat. Discuția a degenerat în ceartă și chiar jigniri din partea deputatului PSD, care s-a declarat „agresat” de senatoarea PNL.

Senatoarea PNL Gabriela Horga a vorbit despre șansele ca TVA-ul din Horeca să ajungă la 21%, după analiza din octombrie. 

„Este importantă analiza din octombrie, nivelul încasărilor. Dacă pachetul unu și pachetul doi vor ajunge la efectele estimate, pachetul doi are un efect estimat de 6,7 - 6,9 miliarde de lei, 3,7 partea de redresare și reorganizare fiscală. Rămâne de văzut dacă execuția bugetară, nivelul încasării veniturilor și reducerea de cheltuieli vor ajunge la efectele scontate. Cel mai cel mai probabil în urma acestei analize și în urma execuției bugetare vă va exista o o analiză în cadrul coaliției a unei măsuri de acest fel”, a declarat ea. 

Întrebat ce nemulțumiri are fața de ceea ce se întâmplă la Ministerul Finanțelor, deputatul PSD Adrian Câciu a afirmat: 

„Am făcut o analiză pe datele care sunt publice. Evident că așteptăm și datele la opt luni, pe deficitul la șapte luni, pentru că toată lumea vorbește de dezastru și de apocalipsă și de a fost necesar, într-adevăr, o serie de măsuri de consolidare fiscală, care, de fapt, ele sunt structurale, nu sunt pentru anul acesta sau pe repararea unui deficit conjunctural, ci pentru ceea ce înseamnă o sustenabilitate a finanțelor publice pe termen mediu și lung. Din punctul meu de vedere, nu stăm foarte rău, având în vedere dacă te uiți la nivelul investițiilor, deficitul primar, avem un derapaj, într-adevăr, la cheltuielile cu dobânzi”.

Din anul 2021, dobânzile au tot crescut. Deputatul PSD a explicat că „sunt trei mari vârfuri”: „Odată începerea războiului, când am ajuns de la dobânzi de 7% undeva la 9,5%. După care am avut o scădere a dobânzilor spre 7% - 6,8%”.

El a fost întrerupt de senatoarea PNL, căreia i-a răspuns că „nu face replici cu membri PNL”, ci doar cu premierul Ilie Bolojan sau președintele partidului. 

Gabriela Horga: „Văd că aveți discuția în spațiul public”. 

Adrian Câciu: „Ar trebui să vă și pricepeți puțin la dobânzi, doamna Horga”.

Gabriela Horga: „Cred că mă pricep mai bine ca dumneavoastră”. 

Cei doi au avut și contre legate de amenințarea cu demisia a lui Ilie Bolojan. Horga i-a spus lui Câciu că PSD dă vina pe PNL pentru că „încearcă să repare deficitul provocat de PSD”. 

Adrian Câciu: „Doamna Horga, nu mai fiți agresivă”. 

Gabriela Horga: „PNL și-a asumat vina pe care a avut-o”.

Întrebat de moderator dacă se simte responsabil de dobânzile din perioada mandatului, Câciu a spus: „Da, pentru că nu am avut atunci toate elementele de rezervă financiară”.

Acesta a fost din nou întrerupt de senatoarea PNL, cei doi având un nou schimb de replici, deputatul PSD spunând că Horga are nevoie de „o lecție de economie”.

„Dobânzile au scăzut de la 9,5 la 6,8, așa le-am lăsat. Da, am avut un război la graniță, dar dacă vreți să fiți agresivă, n-aveți decât. Cu pixul pe hârtie vă demonstrez că fiecare și-a făcut treaba în contextul dat”, a explicat el. 

Câciu: „Știe să citească?” 

Cei doi s-au contrazis și asupra mandatului de ministru de Finanțe al lui Adrian Câciu. Senatoarea PNL a acuzat că au fost promise „comasări de instituții, care nu s-au făcut nici azi”.

Câciu i-a răspuns: „Doamna Horga, vă rog eu frumos, dacă mai mințiți mult, vă expun public”.

Adrian Câciu: „Eu tocmai îl lăudăm pe Bolojan și doamna Horga mă agresează, mă provoacă. Știe să citească?” 

Întrebată despte tensiunile din coaliția de guvernare, senatoarea PNL a spus că „premierul a spus foarte clar că atât timp cât există un angajament pentru aceste reforme și guvernul își poate face treaba în continuare, astfel încât să poată să adopte acte normative și să aibă susținerea în aceste reforme, coaliția merge înainte. Cât timp unul dintre partide nu dorește reformă și va arăta foarte clar în momentul în care nu dorește reforma și care e partidul care nu dorește reforma, în mod evident, atunci par tensiuni”.

Deputatul PSD a declarat că partidul vrea reforma, care „nu înseamnă tăieri”: „Tăierile sunt o consecință a unei reforme, asta trebuie să înțeleagă toată lumea. Avem toate elementele pentru reformă. Am înțeles acest moment prin care trece România. Noi suntem parteneri cu cei de la PNL, cu cei de la UDMR și USR în această guvernare. Avem discuții în coaliție, avem discuții și în spațiu public”. 

„Pachetul unu și pachetul doi vor avea un impact 2% din PIB, în momentul în care se vor pune în totalitate în aplicare. Anul viitor, impactul este undeva de 4%, cu tot cu administrația locală”, a explicat el. 

