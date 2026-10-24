Conturi cu sute de mii de euro, bijuterii scumpe, proprietăți și numeroase terenuri. Așa arată o parte dintre averile declarate de membrii noului Guvern. Documentele arată și ce economii au miniștrii, dar și din ce surse au obținut venituri importante.

Averile noului Guvern. Ce venituri au declarat miniștrii

Cel puțin din declarația de avere, Luca Niculescu se află sub media miniștrilor cand vine vorba de banii din conturi, bunurile deținute. Are terenuri, două apartamente, o casă de vacanță. Și 45 de mii de euro în conturi, din activitatea de diplomat.

În privința miniștrilor, am făcut o selecție a celor cu venituri mari:

Dumitru Chisăliță, ministrul Energiei, a pus cei mai mulți bani deoparte - 660 de mii de euro. A desfășurat, însă, activități atât în sectorul energetic, conducerea CA Romgaz, mediul academic și la privat.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a avut venituri mai mari înainte să intre în Guvern, implicit și Parlament. În 2023 a câștigat din avocatură 1,4 milioane de lei, la care se adăugau și încasări din activitatea universitară și din funcția de consilier local.

Ministrul Apărării, Radu Oprea, nu are venituri exceptionale. Ultima declarație de avere arată venituri doar din activitatea de ministru și senator, dar are bijuterii de 40.000 de euro și a acordat împrumuturi considerabile - 3 milioane de lei unei firme.

Și Florin Manole, ministrul Muncii, a acordat împrumuturi generoase - 880 de mii de lei pentru o persoană fizică și pentru PSD. Ce ne-a atras atenția e că a primit cadou de nuntă 87.000 de euro, potrivit unei declarații de avere ceva mai veche.

Și la Daniel Zamfir, ministrul Economiei, tot împrumuturile ne-au atras atenția. Anul trecut a acordat un împrumut de 1,5 milioane de lei. La un venit de senator care nu depăsește 12-15 mii de lei pe lună. Și el are bijuterii și artă de 16 mii de euro.

Anii declarațiilor de avere diferă pentru că, după decizia CCR privind secretizarea acestora, unii demnitari le-au publicat în continuare, alții nu.

CCR a hotărât că publicarea declarațiilor de avere „încalcă dreptul la protecția vieții private”.

„Curtea a apreciat că este suficientă depunerea declarațiilor la organul competent să le verifice (ANI) pentru a realiza scopul legii, iar publicarea acestora (...) nu este necesară și proporțională atingerii finalității propuse”, arăta Curtea.

Editor : C.L.B.