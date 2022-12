Ciolacu, despre o posibilă candidatură la prezidențiale: Haideţi să schimbăm în primul rând unde a greşit PSD

Marcel Ciolacu spune că nu a luat o decizie cu privire la o candidatură la alegerile prezidențiale din 2024 și că mai întâi trebuie să schimbe ceva „unde a greşit PSD” care nu a mai dat un șef de stat de la Ion Iliescu încoace.

„Eu cel puţin nu am luat o astfel de decizie. Haideţi să schimbăm în primul rând unde a greşit PSD. Haideţi să vorbim în anul 2024. Momentan avem o provocare în 2023. Va fi un an încărcat, dar sperăm să gestionăm aspectele economice. O maturitate politică cred că îţi cere precauţie în acest moment. Şi aici cred că e punctul comun pe care îl am cu Nicolae Ciucă. Avem o abordare precaută şi trebuie să fim responsabili”, a declarat Marcel Ciolacu, întrebat joi la RTV când îşi va anunţa candidatura la prezidenţiale.

În ceea ce privește o variantă în care PSD să sprijine un candidat din afara paridului, o persoană de stânga, liderul social-democrat a spus că personal nu ar avea „nici cea mai mică reținere”. „Sunt personalităţi, oameni cu structură de stânga. Domnul Cristoiu are structură de stânga. V-am dat un exemplu de om autentic de stânga. Pe mine mă critică mereu, dar îl citesc cu plăcere”, a spus președintele PSD.

