Ciolacu laudă sprijinul României pentru Ucraina de Ziua Refugiatului: „Românii sunt un exemplu pentru întreaga lume”

Premierul Marcel Ciolacu a apreciat solidaritatea de care a dat dovadă România față de Ucraina, prin permiterea trecerii a 4,6 milioane de ucraineni pe teritoriul țării noastre, de la începutul războiului, într-un mesaj transmis de Ziua Internațională a Refugiatului.

În mesajul său, Marcel Ciolacu a amintit de vizita pe care a făcut-o în Ucraina, anul trecut și de impresia pe care această deplasare i-a făcut-o.

„În martie 2022, am văzut ce înseamnă teroarea pe străzile pline de cratere, privind blocurile bombardate din Bucea și Irpin. Și am înțeles groaza trăită de familiile disperate, obligate să fugă din calea războiului. Peste 4,6 milioane de ucraineni au ales ca adăpost țara noastră, majoritatea fiind femei și copii. Am văzut și cum, de atunci și până astăzi, românii au probat o solidaritate fără precedent: un generos efort național care a construit un spațiu al siguranței și liniștii pentru refugiații din Ucraina”, a scris Marcel Ciolacu, pe Facebook.

Premierul spune că românii au dat dovadă de solidaritate și au devenit un exemplu pentru întreaga lume.

„Astăzi, Ziua Internațională a Refugiatului este un nou moment al certitudinii că românii sunt un exemplu pentru întreaga lume! Prin ceea ce poporul nostru face de aproape un an și jumătate, demonstrăm ce înseamnă cu adevărat sprijinul și generozitatea în fața terorii. Iar eu am învățat de la familia mea o lecție sfântă: că atunci când faci un bine, Dumnezeu ți-l va întoarce cu siguranță”, a mai scris Ciolacu.

Potrivit Poliției de Frontieră, de la 10 februarie 2022 și până în prezent au intrat în România aproximativ 4,6 milioane de ucraineni, marea majoritate doar în tranzit.

În jur de 106.000 sunt refugiați temporar în țara noastră, iar în luna aprilie 2023 erau înregistrate 6.586 de contracte de muncă pe numele cetățenilor ucraineni, potrivit datelor furnizate de Ministerul Muncii.

