Ciolacu: „Mă pot uita în oglindă şi nu am luat nicio decizie care să dăuneze românilor”

Preşedintele Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, a declarat vineri că nu a luat, pe perioada guvernării sale, nicio decizie „care să dăuneze României şi românilor”.

Marcel Ciolacu a afirmat vinewri, la Suceava, că PSD a intrat la guvernare „în cea mai neagră perioadă a României, după cel mai dezastruos guvern de dreapta din România timp de opt luni de zile”, după o pandemie, o criză energetică şi un război.

„Nu am niciun regret. Nu am niciun regret, pentru că în fiecare dimineaţă mă pot uita în oglindă şi nu am luat nicio decizie care să dăuneze României şi românilor. Cu adevărat, când ajungi în Guvernul României, eşti ministru, eşti prim-ministru, acolo nu trebuie să mai fii PSD-ist sau PNL-ist. Faci parte din Guvernul României. Guvernul României este unic”, a declarat Marcel Ciolacu, potrivit Agerpres.

El a subliniat că „întotdeauna, în istoria modernă a României, după 1989, când a fost greu României, a trebui să vină la guvernare PSD să facă ordine”.

Marcel Ciolacu a fost prezent, vineri, la lansarea candidaţilor PSD la Consiliul Judeţean Suceava şi la primăriile din judeţ.

