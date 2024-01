Ciolacu spune că nu a vorbit cu Iohannis despre proteste: „Ce să-mi solicite? Ceva ce am rezolvat deja?”

Premierul Marcel Ciolacu, preşedinte al PSD, a declarat joi, la Realitatea Plus, că nu a avut o discuţie cu preşedintele Klaus Iohannis cu privire la problemele fermierilor şi transportatorilor, menţionând că şeful statului nu putea să-i solicite ceva ce era rezolvat deja, transmite Agerpres.

Întrebat dacă i-a cerut miercuri preşedintele Iohannis să rezolve rapid problema fermierilor, Ciolacu a răspuns: „Suntem la fake news-uri, n-am avut această discuţie cu preşedintele Iohannis”.

„Singurul lucru pe care îl constat şi eu este că marea majoritate a problemelor invocate de către fermieri, dar şi de către transportatori s-au rezolvat şi vom continua să finalizăm tot ceea ce am convenit, cu coridoarele, non-UE şi UE, care durează o perioadă mai lungă de timp. Azi am terminat cu rovinietele, cu creditele bancare la agricultori, cu amânarea ratelor. Ce anume să-mi solicite preşedintele, ceva ce am rezolvat deja? Presupun că dacă mi-ar fi solicitat ceva, mi-ar fi solicitat din prima zi de conflict, dar n-am avut acest dialog”, a spus Marcel Ciolacu.

Măsuri adoptate de Guvern pentru fermieri

Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, hotărârea pentru completarea HG nr. 1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură.

Actul normativ vizează completarea articolelor 2 şi 10 din Hotărârea Guvernului nr.1174/2014, în sensul stabilirii nivelului subvenţiei la motorină care se plăteşte aferent anului 2024 şi a sumei alocate pentru plata în anul 2024 a ajutorului de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

De asemenea, Guvernul a adoptat instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul bovinelor de carne şi al bubalinelor, precum și pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul suin şi avicol, în perioada 1 august 2022 – 31 august 2023, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.

