Ciucă, despre măsurile fiscale: Rămânem cu TVA 5% la cărţi şi manuale şcolare. Nu am discutat despre festivaluri

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat, luni, că noile măsuri fiscale ar trebui adoptate fără a se depăşi cu mult jumătatea lunii august.

„Nu cred că putem să depăşim cu mult jumătatea lunii august”, a spus Ciucă, la sediul central al PNL, întrebat când se va lua decizia privind măsurile fiscale.

El a arătat că deciziile convenite luni în coaliţie cu privire la reducerea cheltuielilor în sistemul bugetar urmează să fie transpuse tehnic de ministerele de linie.

Întrebat ce instituţii ar urma să fie comasate el a răspuns: „Fiecare dintre ministerele de linie şi instituţiile care îşi dedublează parte din atribuţii acestea să se comaseze şi în felul acesta să avem o simplificare a actului de decizie, a activităţii şi o mai bună funcţionare”.

Potrivit liderului PNL, în coaliţie nu s-a discutat despre excepţiile fiscale, TVA, impozitul pe dividende sau despre impozitul pentru proprietăţile cu o valoare mai mare de 500.000 de euro.

El a menţionat însă că la cărţi şi manuale şcolare TVA va rămâne la 5%.

„E vorba de cărţi şi manuale şcolare. Am discutat cu premierul. Am venit cu această abordare şi toată lumea este de acord că trebuie să rămânem cu TVA 5% la cărţi şi manuale şcolare. Aceasta să fie singura excepţie. (...) Nu am discutat despre festivaluri”, a precizat liderul PNL, potrivit Agerpres.

