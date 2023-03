Ciucă, despre posibilitatea interzicerii TikTok pentru instituţii: Trebuie o analiză. Nu văd o problemă să ne aliniem Comisiei Europene

Premierul Nicolae Ciucă spune că o decizie privind o posibilă interzicere a Tik Tok pentru instituţiile din Româniapoate fi luată pe baza unei analize a specialiştilor și că nu vede nicio problemă ca România să se alinieze comportamentului Comisiei Europene şi a altor ţări. Marcel Ciolacu, preşedintele Camerei Deputaţilor Marcel Ciolacu, a adăugat că România va avea aceeaşi abordare ca a întregii Uniuni Europene.

„O astfel de decizie, pe datele furnizate de către specialişti şi analiza de reţea, precum şi consecinţele unei astfel de decizii trebuie analizate foarte bine”.

„O astfel de decizie, pe datele furnizate de către specialişti şi analiza de reţea, precum şi consecinţele unei astfel de decizii trebuie analizate foarte bine şi în momentul în care ne-am clarificat nu văd niciun fel de problemă să ne aliniem la comportamentul Comisiei Europene şi a celorlalte ţări care, într-adevăr, prin acest canal sunt livrate o serie întreagă de mesaje care nu întotdeauna au conţinutul pe care ni-l dorim”, a spus Ciucă.

„Mai mult decât atât, s-a ajuns acolo încât astfel de canale sunt folosite inclusiv pentru dezinformare şi propagandă, ceea ce trebuie să constituie, într-adevăr, un subiect serios de analiză”, a spus Nicolae Ciucă, aflat la Târgu Mureş împreună cu Ciolacu.

„Am înţeles că domnul Burduja de la Digitalizare a lămurit anumite aspecte. Cred că aici are două laturi. Una cea oficială, nu am auzit, dar cred că nu mai Senatul României are TikTok în România. În rest nu am auzit altă instituţie să aibă TikTok. Cred că totuşi ne gândim foarte mult şi ca părinţi şi cât de mult sunt afectaţi copiii de acest fenomen. Sunt ferm convins că, în perioada următoare, o să avem o discuţie serioasă şi vom avea aceeaşi abordare ca întreaga Uniune Europeană. Nu e nicio regulă. La Facebook ştiţi foarte bine că există reguli foarte clare – se poate anunţa, se pot suspenda. Pe TikTok nu există niciun fel de regulă”, a spus Marcel Ciolacu/

Ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, Sebastian Burduja, a declarat miercuri, despre o interzicere a TikTok pentru instituţii din România, precum Senatul, pe modelul implementat în Europa, că este un lucru pe care îl evaluează în aceste zile cu toate instituţiile implicate.

Editor : M.B.