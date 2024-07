Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat că închiderea DN 7 pe Valea Oltului, pentru lucrări de infrastructură rutieră, era o măsură necesară, dar trebuia mai bine pregătită din punctul de vedere al comunicării publice. El spune că în alte țări astfel de lucrări se fac pe timpul nopții, iar ziua se circulă pe porțiunile afectate.

„Este o chestiune care trebuia pregătită. Şi vă spun cât se poate de sincer, atât cât am putut eu să văd pe unde am fost în Europa, lucrările la infrastructură se fac pe timp de noapte, ziua lasă oamenii să circule, le dau voie să-şi vadă fiecare de activităţile curente. Este clar că noaptea este un trafic mult mai degajat, existând posibilitatea şi pentru lucrători să poate să se desfăşoare mai bine. Într-un fel sau altul, decizia trebuia pregătită, trebuia oamenii anunţaţi pentru că vedem ce se întâmplă, cât disconfort se produce. De cealaltă parte, aveam nevoie să se întâmple odată chestiunea aceasta, pentru că dacă nu se întâmpla, ajungeam din nou ca lucrările la autostrada dintre Râmnicu Vâlcea şi Boiţa, pentru că până la Boiţa s-a ajuns cu partea de autostradă dinspre vest, să se amâne iarăşi un an sau poate mai mult şi cred că am fi aşteptat prea mult”, a declarat Nicolae Ciucă marți seară, la Digi24.

Liderul liberal a subliniat că este „absolut frustrant” să nu avem o autostradă, să nu fim în măsură să răspundem la aceste cerinţe minime de deplasare.

„Este dincolo de deplasarea oamenilor. Când privim infrastructura de transport rutieră, feroviară, portuară, aeroportuară, trebuie să vedem că acestea sunt arterele economiei. Prin aceste mijloace, pe această infrastructură se deplasează economia, se dezvoltă economia, se dezvoltă afaceri, devenim mai atractivi”, a declarat Ciucă.

Traficul rutier este închis pe drumul naţional DN 7, în Valea Oltului, între 8 iulie şi 9 august, pe perioada zilei, pentru lucrări de defrişare a versantului, necesare pentru construcţia viitoarei autostrăzi Sibiu - Piteşti, a anunțat ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, la începutul lunii iulie.

Decizia, anunțată din scurt, a atras valuri de reacții negative din partea șoferilor și a proprietarilor de afaceri de pe această rută.

