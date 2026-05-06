Claudiu Manda, secretarul general al PSD, a spus că în acest moment partidul său ia în calcul doar două opțiuni. Declarația lui Manda intervine după ce Sorin Grindeanu, întrebat pe holul parlamentului ce va urma s-a eschivat să răspundă.

„În ceea ce privește PSD, în momentul de față avem pe masă două opțiuni. Prima opțiune este să fim parte a soluției, și anume să existe o construcție prooccidentală, proeuropeană, din care PSD este dispus să facă parte. Cea de-a douaa opțiune este să intrăm în opoziție, dacă nu găsim o astfel de de opțiune. Toate celelalte lucruri pe care le-am spus și până acum rămân valabile. Nu vorbim de un guvern PSD-AUR. Așteptăm discuțiile informale de la Cotroceni ale domnule președinte, și cu reprezentanții PSD și cu celelalte partide. Dacă de acolo să degaje un punct de vedere și o convergență, sigur că, așa cum spuneam și mai devreme, ne dorim să fim parte a soluției”.

Cât privește decizia PNL de a nu mai intra într-o eventuală coaliție cu PSD, Manda a spus că el consideă că aceste declarații au fost făcute „la cald”. „Considerăm că sunt afirmații și decizii la cald. Așteptăm să se liniștească lucrurile. Partidul Național Liberal a mai declarat la un moment dat că nu va mai face nicio discuție cu Partidul Democrat. Noi așteptăm ca după această perioadă, unde a fost și emoție, clar, să se liniștească lucrurile și să înțelegem că singura soluție proeuropeană este ca toate aceste parte vocație proeuropeană să facă un guvern”.

Claudiu Manda a mai spus că în privința alternanței la guvernare, în cadrul coaliției existente, „există mai multe variante” și că PSD „nu a exclus niciodată o coaliție din care USR să nu facă parte”.

„Există mai multe variante. Prima opțiune pe care o avem este ca Partidul Național Liberal pe restul de un an de zile să facă o astfel de propunere și să mergem mai departe. Dacă o să fie o invitație către PSD să dea prim-ministru, nu fugim de această responsabilitate și numele pe care PSD-ul îl va propune este Sorin Grindeanu”.

Claudiu Manda a mai declarat că își dorește din partea PNL „un prim-ministru de dialog, care să înțeleagă și nevoile românilor, care să înțeleagă că într-un guvern în care există aproape jumătate susținere din partea unui partid de stânga, trebuie să existe și măsuri de stânga care să aibă această capacitate de a asculta toate punctele de vedere, indiferent cum îl cheamă”.

Întrebat cum justifică el alianțaPSD-AUR pentru a da jos un guver proeuropean, pentru a cere apoi refacerea coaliției și a negocierilor cu partidele proeuropene. Manda a spus: „Așa cum justifică și USR-ul, și PNL-ul că a încercat acest dialog cu partidele nefrecventabile, la momentul respectiv, pentru a obține nevotarea unei astfel de moțiuni”.

„Noi am încercat atunci când am introdus această moțiune să avem mai degrabă o discuție tehnică, să se alăture colegi parlamentari de la toate partidele care doresc să susțină această moțiune. A ajuns să pară că este doar PSD și AUR, nu este doar PSD și AUR, că au fost și alte partide politice, partide de opoziție care probabil că asta era misiunea lor. Noi spunem de 6-7 luni de zile că nu ne simțim reprezentanți în această coaliție și asta datorită sau din cauza unui singur om. Am făcut toate gesturile pe care le știți absolut responsabil. În momentul în care am spus că ne retragem din Guvern, ne-am retras din Guvern, cu miniștrii, cu secretari de stat, cu prefecții. Nu văd acuma la partidele care spun că nu mai vor să fie la guvernare același gest, motiv pentru care, acționând absolut responsabil, am ajuns și la acest instrument, care nu este lovitură de stat. Apropo de ce spuneau unii dintre influencerii pe social media”.

„Din partea PSD există această responsabilitate și această disponibilitate de a reveni la guvernare, de a avea un guvern cu o susținere cu majoritate în Parlament. Celelalte lucruri pe care le vedem în partea cealaltă sunt chestiuni interne pe care așteptăm să le depășească”.

Claudiu Manda a spus că în acest moment nu poartă discuții cu celelalte partide și așteaptă discuțiile de la Cotroceni.

