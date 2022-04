Congresul PNL: Când Nicolae Ciucă îi mulțumea lui Florin Cîțu, acesta plecase deja din sală

Nicolae Ciucă este de azi noul președinte al PNL. Nu e nicio surpiză, pentru că nu a avut contracandidat la Congresul Extraordinar organizat în doar câteva zile de la demisia forțată a lui Florin Cîțu de la șefia partidului. Premierul a promis stabilitate și armonie, atât în PNL, cât și în coaliție. În discursul său a subliniat că se va concentra pe reforme, pe investiții, dar și pe măsuri sociale. A garantat respectarea statului de drept și a valorilor europene, dar și pe cele tradiționale ca familia, biserica și armata. Din mesajul său nu au lipsit primarii, proiectele locale pe bani europeni sau prin programul Anghel Saligny. Toate acestea au fost aplaudate de liderii care acum doar șase luni îl susțineau pe fostul președinte PNL.

Nicolae Ciucă: Vă mulțumesc tuturor pentru votul de încredere, pentru efortul pe care l-ați făcut. Vă îndemn să ne întoarcem unde ne desfășurăm activitatea, să ne apucăm serios de muncă.

Festivalul democrației a lipsit azi de la PNL. Lupta pentru funcția de președinte a durat 6 luni anul trecut și a dus la ruperea partidului. Schimbarea de această dată a fost fulgerătoare, iar Nicolae Ciucă nu a avut contracandidați. Totul a fost motivat de nevoia de stabilitate, la guvernare și în coaliție.

Lucian Bode, prim-vicepreședinte PNL: Congresul în care ne-am reunit astăzi exprimă puterea PNL de a se reseta la nivel politic în numai 10 zile.

Gheorghe Flutur, prim-vicepreședinte PNL: Pe buzele dumneavoastră și a opiniei publice există întrebarea „de ce așa de repede, după 6 luni?”, și care-s noutățile, că majoritatea care susțineți, ați susținut și moțiunea câștigătoare.

Dan Motreanu, europarlamentar PNL: PNL nu înseamnă doar un singur om, președintele partidului e cel care ne reprezintă, inspiră...

Iulian Dumitrescu, prim-vicepreședinte PNL: Dl Nicolae Ciucă, calmul este cea mai mare calitate a unui om destinat să conducă, și dvs sunteți un om calm, care de azi, când va vorbi va avea în spatele lui toată forța PNL.

Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte PNL: Trăim vremuri complicate și complexe. Poate înțelegem cu toții, inclusiv cei foarte supărați, de ce România avea nevoie de o majoritatea confortabilă...

Florin Cîțu a părăsit sala de ședință chiar înaintea discursului susținut de premierul Nicolae Ciucă. Iar acesta i-a mulțumit în absență

Nicolae Ciucă: Îl salut pe președintele Senatului Florin Cîțu, și îi mulțumesc pentru tot ce a făcut bine pentru PNL. Ne-am asumat reforme și modernizarea statului spre binele cetățeanului, nu pentru mize mici și certuri sterile. România așteaptă rezultate, nu populism și gâlceavă permanentă. Nu am experiență politică și nici nu vreau să par ce nu sunt, dar niciodată nu mă voi lăsa prizonier.

Rămas acum doar cu funcția de președinte al Senatului, Cîțu critică de pe margine modul în care guvernează Coaliția și regretă că nu a renunțat la fotoliul de șef, încă de la realizarea mariajului cu PSD.

Florin Cîțu: PNL nu trebuie să dispară, asta e cel mai important. Acesta este testul. Dacă situația se înrăutățește, înseamnă că colegii mei au greșit. Din primul moemnt nu am fost confortabil cu alianța cu PSD. Am un regret că nu m-am dat la o parte. Am avut un instinct clar că nu va funcționa pentru români, acel instinct era corect.

Nicolae Ciucă: Este voința PNL să fi făcut coaliție cu PSD șu UDMR, iar moțiunea „Uniți pentru o Românie stabilă și puternică” vizează inclusiv stabilitatea în coaliție.

Cu armonia în Coaliție asigurată, acum rămâne de văzut cât de eficiente vor fi măsurile pe care Guvernul promite că le va lua.

Editor : Liviu Cojan