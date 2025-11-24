Live TV

Exclusiv Consilierul prezidențial Marius Lazurca, interviu la Digi24. Cum va numi Nicușor Dan noii ambasadori ai României

Numirea la post a unui ambasador este o decizie strategică. Ritmul alert al transformărilor globale cere o diplomaţie capabilă să reacţioneze instant la schimbările bruşte. Fiecare schimbare la post este o investiţie în securitatea şi influenţa pe termen lung a României. Marius Lazurca, consilier prezidenţial pentru securitate şi pentru politică externă, a vorbit la Digi24, în primul interviu de când a preluat cele două funcţii, despre cine vor fi noii ambasadori ai României, pe care urmează să îi numească preşedintele Nicuşor Dan. Urmăriți interviul integral în emisiunea Jurnalul de Seară, de la ora 20.30.

Cristina Cileacu, jurnalistă Digi24: Ce o să-l sfătuiți pe domnul președinte, apropo de înlocuirea ambasadorilor la post, cei cărora le expiră mandatul? Se merge pe diplomați de carieră sau să se meargă pe numiri politice, cum vedem că se întâmplă și în alte state?

Marius Lazurca, consilier prezidențial: Da, tradiția noastră este ca referința decidentului, în speță a domnului președinte, să favorizeze numirile din interiorul corpului diplomatic și consular al României. Și găsesc că e o tradiție nu numai solidă, ci și îndreptățită. Așadar, primul meu reflex dacă doriți un reflex profesional sau un reflex de solidaritate, de corps d'esprit cu colegii din Ministerul de Externe, este să favorizeze, dacă doriți, aceste numiri.

Pe de altă parte, există spații unde o numire politică poate aduce beneficii. Ce înseamnă o numire politică? O numire politică este acea numire într-o poziție diplomatică specifică, care poate să garanteze statului gazdă că, prin ambasadorul respectiv, are acces privilegiat, dacă doriți, fie la președintele României, fie la premierul României, fie, în mod ideal, și la unul și la celălalt. Judecând de la caz la caz, e posibil ca într-o situație specifică, o numire politică să fie considerată de domnul președinte sau de cei care îl consiliază mai potrivită. Estimez totuși că vom continua această tradiție de a face numiri mai curând din corpul diplomatic al României.

