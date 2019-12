Corina Crețu: Autostrada Târgu Mureș - Iași - Ungheni ar uni Republica Moldova cu România și cu restul Europei

Eurodeputata Corina Crețu (Pro România, S&D) se află în vizită în Republica Moldova, unde a avut o întrevedere cu ambasadorul României la Chișinău, Daniel Ioniță, a vizitat Grădinița Luminița, din satul Selemet, reconstruită din banii alocați de Guvernul României, a acordat un interviu pentru TVR Moldova și i-a fost conferit titlul de Doctor Honoris Causa al Academiei de Studii Economice din Moldova.

În cadrul unei emisiuni la TVR Moldova, fostul comisar european și-a manifestat susținerea pentru parcursul european al Republicii Moldova și pentru proiectele strategice de interconectare a Chișinăului cu România și cu Europa. „Autostrada Târgu Mureș – Iași – Ungheni este un proiect de suflet pentru mine, mai ales că ar uni Republica Moldova cu România și cu restul Europei, ar asigura investiții și crearea de locuri de muncă. În momentul în care am devenit comisar european începuse eșalonarea bugetului pentru perioada 2014-2020. În Programul de Infrastructură Mare care a fost adoptat în România, în 2015, această autostradă era o prioritate. După aceea s-a adoptat Masterplanul de transport, unde era iarăși o prioritate. Din păcate, în perioada în care eu am fost comisar european s-au succedat mai mult de opt miniștri ai transporturilor. Proiectul nu a fost depus la Comisia Europeană deocamdată. A fost unul dintre momentele în care au m-am rupt de partidul aflat atunci la guvernare, PSD, tocmai pentru că am avut aceste polemici", a declarat Corina Crețu.

Aceasta a subliniat că va susține în continuare acest proiect la Bruxelles. „Este vital și eu voi continua de la Bruxelles să vorbesc despre acest subiect. Totuși, suntem în secolul al XXI-lea. Ne apropiem de 2020 și nu avem decât vorbe", a precizat eurodeputata. De asemenea, Corina Crețu a invitat Ministerul Afacerilor Externe de la București să facă demersurile necesare pentru a participa la negocierile din formatul 5+2 privind soluționarea conflictului transnistrean. „Uniunea Europeană susține procesul de soluționare a conflictului. Știți bine că a participat activ în calitate de observator în formatul 5+2. (...) Eu cred că România trebuie să solicite să participe pentru că este o pondere mare a cetățenilor români care trăiesc în Republica Moldova. Eu cred că România are tot dreptul să stea la masa negocierilor. Așa că invit Ministerul Afacerilor Externe să facă demersurile necesare pentru a participa în acest format", a precizat Crețu.