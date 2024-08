Fostul lider PNL Crin Antonescu a vorbit, miercuri, în emisiunea „Studio Politic” de la Digi24, despre situația politică în care se află PNL și critică dur conducerea liberalilor, în special pe Rareș Bogdan, Dan Motreanu și Lucian Bode. Antonescu spune că „trăim, la nivelul conducerii PNL, într-o formă de mediocritate și chiar impostură, inclusiv a candidatului la prezidențiale”. Crin Atonescu subliniază că situația partidului „e la limită” și că își „maschează” scorul de la alegerile locale, în vederea scrutinelor de la parlamentare și prezidențiale. Despre Rareș Bogdan, Crin Atonescu spune că este „un personaj autocentrat și fanfaron” care a prezentat rezultate ale partidului „înșelătoare”.

PNL își obligă membrii să distribuie postările președintelui de partid, Nicolae Ciucă, dacă mai vor să se regăsească pe lista alegerilor parlamentare.

Mai sunt 102 de zile până la alegerile prezidențiale și nu știm cine sunt candidații. Misterul s-ar putea spulbera curând, săptămâna viitoare PSD are Congres și cel mai probabil îl va anunța candidat pe Marcel Ciolacu, iar imediat după Nicolae Ciucă își va lansa cartea. Jurnaliștii de la G4Media au scris despre consultantul slovac cu care PNL a semnat contractul pentru carte, dar și faptul că au apărut probleme în iunie, cartea nu ar fi respectat specificul autohton si acesta ar fi motivul pentru care și candidatura liderului PNL a fost pusă în așteptare.

Crin Antonescu: „Orele sunt înaintate pe ceasul politic al României în acest an, și, ca atare, am să vă îngădui în acest dialog să fiu destul de direct, tranșant.

De 10 ani, sunt doar un membru ușor dezafectat - dar îmi păstrez cetățenia liberală - și un votant al PNL. Nu am alte pretenții, dar am aceste așteptări în aceste calități. Am urmărit ce s-a întâmplat cu partidul în ultima perioadă. Am rarele ieșiri publice.

Am făcut apel la răbdare. Am apărat speranțele în legătură cu evoluția partidului, astăzi însă orele fiind înaintate trebuie să spun că situația mi se pare la limită. Am avut acest sentiment la alegerile europarlamentare, când PNL a reușit din punct de vedere tactic un singur lucru – să-și mascheze scorul politic prin comasarea alegerilor locale cu cele europarlamentare. Listă comună cu PSD. Dar într-o campanie de o lună de zile nu ne-a spus absolut nimic de conținut despre ceea ce urmează să facă sau nu în Parlamentul European, lucru pe care l-am reclamat, pe care l-au așteptat și alți alegători liberali. Nu mă interesează alte sute de mii de alegători.

Situația e la limită în acest moment pentru că atunci s-a mascat un scor. Trăim, la nivelul conducerii PNL, într-o formă de mediocritate și chiar impostură, inclusiv a candidatului la prezidențiale, care trebuie totuși denunțată de cineva care poate.

Exact cum s-a întâmplat la europarlamentare, înțeleg că urmează să posteze cei care vor să fie pe liste, cei care se consideră liberali, dar ce? Avem în continuare un candidat la președinție care nu ne spune de multă vreme mai nimic, în ciuda faptului că probabil este un om cumsecade. Domnul Ciucă e un candidat la președinție care n-a fost hotărât de partid în mod oficial într-un anumit moment, cântărind niște lucruri, eventual alte posibile candidaturi.

Campania la europarlamentare s-a desfășurat printr-un teasing, un advertising încă nu al cărții, dar al autorului, adică domnul Ciucă a fost promovat în toată țara. Deci decizia era luată, exact de cine nu știu. Acum suntem în fața faptului împlinit și în așteptarea unei cărți. Noi, particularii, facem planuri despre ce vrem să facem în România. Putem fi și discreți, e treaba noastră. Cei care fac politică și cei care vor să fie președinți, mai abitir, trebuie să ne spună ce vor să facă ei cu România și să ne spună asta clar, pe îndelete, în detaliu. Cum n-am auzit nimic la europarlamentare, nu am auzit și nu mai am speranța să aud nici de la domnul Ciucă”.

Despre modul în care Nicolae Ciucă a fost ales să candideze pentru președinție, Crin Antonescu a spus: „Există un grup de 3-4 oameni care domnul Rareș Bogdan, domnul Motreanu, domnul Lucian Bode iau decizii împreună cu domnul Ciucă. Eu nu le cenzurez dreptul de a lua decizii, că sunt aleși de partid și e treaba partidului. Eu vorbesc ca alegător de rezultatele acestor decizii”.

„Apropo de PNȚCD, ar trebui ca PNL să se hotărască la capătul a 10 ani - și asta e o altă discuție despre bilanțul mandatului domnului Klaus Iohannis – parcursul și bilanțul PNL-ului în timpul înfrățirii firești cu președintele pe care l-a produs.

Astăzi, PNL trebuie să se hotărască dacă se resemnează cu rolul de mamă-purtătoare a progeniturii politice a domnului Iohannis în plan intern. O sarcină cu puține șanse să fie dusă la bun sfârșit sau își caută și își afirmă identitatea post-prezidențială”, spune Antonescu.

Despre Rareș Bogdan, fostul lider al liberalilor afirmă că este „un personaj autocentrat și fanfaron care acum este și vătaf pe mandatele parlamentare”.

„Stenograma despre care vorbeați ne arată cum domnul Bogdan impune cui vrea să rămână în PNL în general, cui vrea un mandat, ce să facă. Nu se pune problema ce au făcut, ce fac, cine sunt în colegiile lor, nu se pune problema raportului cu cetățenii, nu se pune problema programului în Parlament al acestui partid și parlamentarilor săi. Se pune problema să postezi niște inepții cu Ciucă”.

Antonescu precizează că PNL are cel puțin doi candidați „care se văd de la distanță”: Ilie Bolojan și Eduard Hellvig.

„Marea primejdie care pândește PNL-ul este cea a ridicolului. Cum un comunicator principal, un «frontman» ca Rareș Bogdan practică chiar forme de șarlatanie în comunicarea publică. Un exemplu este marea victorie a PNL-ului la alegerile locale. PNL a pierdut 5 consilii județene, adică o treime din câte avea, în favoarea PSD-ului. (...) A pierdut primari, a pierdut consilieri județeni. Cine a câștigat? PSD, la toate capitolele.

Să vii să prezinți asta ca pe o mare victorie, că ai 30% și așa mai departe...înseamnă o formă de înșelătorie. Să vii să spui că ai câștigat mari poziții în Parlamentul European, la PNL care a avut în ultimele două legislaturi vicepreședinte al PE, președinția a două comisii...să prezinți azi vreo două vicepreședinții de comisie ca pe un mare succes asta este o performanță demnă de domnul Rareș Bogdan și demnă de punguța copioasă cu bugetul pentru campanie de care se pot bucura mai mulți care prezintă succesele, este o formă de șarlatanie.

Ridicolul vine și din această campanie cu cartea.

(...)

În politică, ridicolul ucide. Mai bine ești acuzat de corupție decât de ridicol.

(...)

Toată lumea înțelege că având un candidat care nu doar să fie susținut de către cei patru semidocți...deși jumătate sunt doctori și altul este reputatul «cărturar» Rareș Bogdan care a citit câteva mii de cărți mai mult decât Ciolacu, așa a spus. Numai niște semidocți puteau să gândească o campanie centrată pe performanțele literare ale domnului Ciucă”, mai susține Crin Atonescu.

Editor : Alexandru Costea