CTP, despre declarația lui Iohannis cu privire la „autonomia secuilor”. M-a suprins! Nu l-am crezut capabil de așa ceva

Cristian Tudor Popescu a comentat la Digi24 declarația președintelui Klaus Iohannis cu privire la adoptarea tacită în Camera Deputaților a unui proiect de lege care prevedea autonomia Ținutului Secuiesc. „De data m-a surprins. Nu m-aș fi așteptat”, a spus gazetarul, criticând atitudinea și întreaga declarație a președintelui. „Nu era nevoie de așa ceva”, a subliniat CTP.

CTP, despre declarația președintelui: Un teatru de un prost gust desăvârșit

Cristian Tudor Popescu: Motivul e evident. Întrucât PNL-ul are probleme mari cu pandemia, cu economia, în clipa de față, și cu încrederea oamenilor care a scăzut dramatic, până spre 33% chiar, de la 45-47%, ceea ce este dur - pentru că oamenii nu înțeleg că s-a făcut spre binele lor -, era clar că vor pierde (PNL - n.red.), atunci președintele Iohannis a început cu niște forțări.

Prima a fost aia cu 15 mai. O dată politică, nu o dată nici epidemiologică, nici medicală, nici științifică. 15 mai a fost aruncat de domnul președinte ca să mai îndulcească pilula, să mai pompeze ceva oxigen PNL-ului în imagine. Nici nu știm, vedeți, continuă să crească numărul de morți. Azi avem 27, nu știm ce va fi. O cifră aruncată politic.

Apoi a încercat să aducă niște omagii, ode Guvernului: „Ce bine a guvernat”, ca să compenseze această scădere. Până acum nimic deosebit.

Dar, acum, vă mărturisesc... domne, totuși, mă uit la Klaus Iohannis de vreo 10 ani. Și în general cred că e aproape imposibil să mă mai surprindă vreun om politic cu ceva în România.

De data m-a surprins. Nu m-aș fi așteptat. Are multe hibe Iohannis, e de o aroganță imensă, este distant, este trufaș, este rece. Domne, dar nu am crezut că e capabil de un asemenea kitsch. Ăsta este un kitsch, un teatru de un prost gust desăvârșit, demn de un politician de doi bani, cu „PSD, PSD, Jó napot kívánok PSD”.

Nu l-am crezut capabil de așa ceva, să intre în această zonă care face și ea parte din politică. A intrat în zona mocirlei colorate, slinoase din politică. N-aș fi crezut că va recurge la așa ceva. A forțat lovitura politică peste marginile admise.

Putea să spună - și ar fi fost cât se poate de corect, și ar fi avut efect -, PSD are un cazier încărcat în materie de trocuri și troace cu UDMR, fiecare în scopul lui. Înțelegeri pe colțul mesei, unele foarte grave, cum ar fi - putea să spună domnul președinte -, în 2017 declararea zilei de 15 martie, zi națională a maghiarilor din România, la paritate cu 1 Decembrie.

Apoi, când s-au apucat pesediștii lui Dragnea să dea în capul ONG-urilor, în legea spălării banilor, unde au pus o prevedere cu privire la „precizarea beneficiarilor reali”, adică să arăți unde s-au dus banii. Era o aberație care ar fi sugrumat ONG-urile. Atunci, ONG-urile maghiare au zis „pas”. A venit domnul Marton Arpad, a discutat cu PSD-ul și s-a pus acolo, negru pe alb - n-au avut nicio apăsare domnii de la PSD -, să scrie „cu excepția organizațiilor neguvernamentale ale minorităților”. Făcând o discriminare grosieră în interiorul poporului român. A respins-o CCR pentru că era absolut strigătoare la cer.

Putea să spună lucrurile astea domnul președinte și să spună că nu este de mirare că din nou au făcut ce au făcut acum, referindu-se la UDMR și la faptul scandalos - și care va rămâne - că în Camera Deputaților din România s-a aprobat în anul 2020 acest proiect de lege pentru autonomia Ținutului Secuiesc. Asta se consemnează, istoria va consemna.

CTP: Mai degrabă decât trădător de țară, domnul Ciolacu e tembel

Mulți cetățeni au zis „Bine le-a făcut Iohannis nenorociților care vând Ardealul! Bravo Iohannis!”. Asta este să dai frâu viscerelor.

Hai să vedem. Ce interes avea acum PSD să treacă acest proiect de lege? Niciunul. Miza e mare chiar și pentru PSD. Îți pierzi electoratul.

Este vorba despre tembelism. Mai degrabă decât trădător de țară, domnul Ciolacu e tembel. Stați puțin, CNA-ul, nu e o insultă. „Tembel” înseamnă o persoană delăsătoare. Nu înseamnă neapărat că este idiot. Nu! „Tembel” înseamnă un „lasă-mă să te las”, un ins care amână mereu, nu face lucrurile. Un ins cu mintea odihnită, asta înseamnă „tembel”.

Să gândim. Cum să vândă PSD Ardealul? Cum să spună Iohannis așa ceva? De ce a urcat în zona asta a grotescului? Asta nu înțeleg, nu era nevoie de așa ceva. Cum să vândă Ardealul lui Orban Viktor? În UDMR putea să dea Iohannis, că UDMR-ul duce pe cârcă cât cuprinde. Dar de ce ieși și spui că e înțeles Ciolacu cu Orban? Adică Ciolacu îi dă lui Orban Ardealul, și Orban ce îi dă lui Ciolacu în schimb?

Puteți, stimați telespectatori, să răspundeți? Ce-i dă Orban pentru Ardeal lui Ciolacu? Că asta întreabă și domnul Iohannis - „Oare ce v-a promis?”. Păi, ce dracu putea să-i promită pentru Ardeal? Adică pentru 5 milioane și ceva de români și un milion două sute de mii și ceva de maghiari. Ce să facă cu Ardealul ăsta în Ungaria Orban? E o absurditate.

„O rușine pentru tot Parlamentul, inclusiv pentru udemeriști, pentru că nu încetează cu aceste măgării”

Deci, o rațiune simplă: nu avea ce să scoată din chestia asta PSD-ul, acum. Rămâne o prostie. Un tembelism al lui Ciolacu și al celorlalți parlamentari, nu numai pesediști. Este o rușine pentru tot Parlamentul României, inclusiv pentru udemeriști, pentru că nu încetează cu aceste măgării. Ei știu foarte bine că așa ceva nu are nicio șansă să treacă. Nu numai de Parlament. Nu poate trece de președinte, de CCR, nu poate trece de Uniunea Europeană care nu acceptă așa ceva, sub nicio formă.

Problema mea rămâne asta cu președintele. Cum a reușit președintele Iohannis și ce va mai face în continuare? Dacă tot s-a pornit în direcția asta de kitsch patetic de nivelul celor mai cretinoizi naționaliști, ăia cu slănină pe ceafă, de le apasă creierul subțire.

Cum a putut să spună chestia asta Iohannis? E totuși profesor de fizică, e un om serios. E ridicol, e grotesc, e penibil să spui așa ceva.

Senatul a respins legea după o oră și 55 de minute. Adică s-a grăbit cât a putut să o ia înaintea Senatului. Cu chestiile alea patetice - „Peste cadavrul meu!”. E, nu e nevoie, până la matale mai sunt atâtea chestii.

CTP, despre reacția lui Viktor Orban: E exprimare civilizată. Și la care subscriu și eu

Reacția lui Viktor Orban, cel în cauză. Că acuzațiile domnului președinte Iohannis nu se referă la Kelemen Hunor. Se referă la Viktor Orban. Ce a spus Viktor Orban, suprinzător... În vreme ce Kelemen Hunor a reacționat așa: „Iohannis, isterizat și nervos”, zice Kelemen Hunor. Ce spune Viktor Orban: „Președintele României e un om demn de respect, un om cu principii. Ungaria respectă România și pe președintele ei”. Iată, premierul Ungariei și domnul Hunor. Domnul Hunor, mai departe: „Declarație nedemnă pentru un președinte. De la microfonul Cotrocenilor se dezinformează grosolan și se instigă împotriva maghiarilor. Președintele trebuie să își ceară scuze”.

Domnul Orban spune așa: „Asemenea fraze nu am auzit venind din România nici în cele mai tulburi perioade antidemocratice”. Ceea ce este o exprimare cât se poate de civilizată. Și la care subscriu și eu. „Eu aștept să se clarifice situația, să înțelegem ce s-a întâmplat. Bineînțeles, dacă vom fi nevoiți vom ridica mănușa aruncată, dar deocamdată nu recomand să ne aplecăm după ea”.

Deci, iată reacția lui Viktor Orban, care nu a avut o reacție de tipul „rasiștii români vor să înceapă genocidul în Ardeal, să-i omoare pe unguri, pe secui”. Putea să aibă un discurs de felul domnului Iohannis. Nu a răspuns așa. Aici a dovedit o anume superioritate din punct de vedere politic, față de președintele României.

„Asta m-a deranjat rău de tot”

Domne, asta m-a deranjat rău de tot! De ce îți bați joc, domne, de limba maghiară? De ce îți bați joc? „Jó napot kívánok PSD!”. Asta e o bătaie de joc. Dacă vine cineva acum și îi spune lui Iohannis „Gutu-te-n tag Iohannis!”, bătându-și joc de limba germană, cum e?

Ce treabă are limba maghiară, ce treabă are limba germană, ce treabă are limba română, cu modul în care o schingiuiesc, o mutilează și o spurcă gurile politicienilor?

Asta cred că i-a deranjat pe mulți maghiari, care altfel ar fi trecut peste chestia asta fără să o bage în seamă, sceneta asta de bâlci. Gratuit!

Editor web: Liviu Cojan