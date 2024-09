Cum va decide Nicușor Dan pe cine va susține la alegerile prezidențiale. „De principiu îmi doresc un președinte de dreapta”

Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a spus la Digi24 că susține un candidat de dreapta pentru președinția României, dar că își va exprima public sprijinul după ce se va întâlni cu toți prezidențiabilii și le va prezenta lista sa cu prioritățile pentru București.

„Am făcut 4 ani administrație împreună cu PNL, cu USR, cu PMP, ne-am împrietenit, am fost la petreceri împreună, ne cunoaștem. Sunt mulți PNL-iști care au votat cu mine. N-au spus și partidului, dar au votat cu mine. Au votat util, pericolul pentru ei, ca persoane, era ca Gabriela Firea sau Cristian Popescu Piedone să câștige primăria și atunci au votat cu mine, pentru că eram cel mai bine plasat”, a spus edilul.

„A fost o strategie națională pentru europarlamentare să meargă împreună cu PSD. Sunt convins că dacă ar fi fost decuplate alegerile locale de alegerile europarlamentare, PNL ar fi susținut candidatura mea, pentru că e logic să mergi cu câștigătorul”, a adăugat el.

Nicușor Dan spune că în următorii doi-trei ani, nu va intra nici în PNL, nici în USR, nici în Forța Dreptei, dar că își dorește susținerea consilierilor PNL în Consiliul General al Capitalei, care să facă parte dintr-o majoritate cu partidele din alianța dreptei.

El a vorbit și despre potențiala susținere pentru un candidat de dreapta la președinție.

„Am semnat pe listele de susținători pentru depunerea candidaturii pentru Elena Lasconi și pentru Nicolae Ciucă, probabil o s-o fac și pentru Ludovic Orban. Sunt niște partide cu care vreau să am o colaborare în Consiliul General și mi-ar plăcea să facă o guvernare de dreapta la nivel național și trebuie să am o relație bună cu candidații acestor partide”, a spus el.

„O să ies săptămâna asta cu o listă de lucruri pe care le doresc pentru București, după care mă voi întâlni cu fiecare dintre candidații la președinție, inclusiv cu cei de stânga, să-i întreb pe chestiunile care mă interesează – spațiile verzi, bugetul Bucureștiului, urbanism, cum împărțim bulevardele. Și în funcție de asta, o să comunic simpatizanților mei opinia lor. De principiu îmi doresc un președinte de dreapta o guvernare de dreapta”, a spus Dan.

