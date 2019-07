Dacian Cioloș, replică pentru Traian Băsescu: „Dacă vrea să discutăm, o putem face direct, nu prin talk-show-uri cu informații eronate”

„În loc să începem să lucrăm împreună pentru România, unii europarlamentari par să fi venit la Bruxelles ca să aibă motiv de harță acasă”, a scris marți seara, pe Facebook, liderul grupului Renew Europe din Parlamentul European, Dacian Cioloș, care îl amintește în context pe fostul președinte Traian Băsescu, în prezent europarlamentar, al cărui consilier prezidențial a fost.

„I-am spus și președintelui Traian Băsescu azi, când ne-am întâlnit în avion: dacă vrea să discutăm despre cum putem fi mai puternici în Parlamentul European, în beneficiul României, putem face asta direct, și nu prin talk-show-uri cu informații eronate”, scrie Dacian Cioloș.

Traian Băsescu a declarat, duminică, la România TV, că Dacian Cioloș este doar un executant de mandat al președintelui Franței, Emmanuel Macron, și nu are dreptul să gândească singur. „Mă enervează ce a făcut Macron, iar el - noi îl vedem pe Cioloș ca exponent - e un executant al mandatelor date de Macron. (...). Nu o să reînnoiască Macron, pentru că nu este în stare să o reînnoiască Franța. Reformele acute de care are nevoie Franța nu au reușit la el acasă și vine prin Cioloș să reformeze UE! Sper să nu fie reformată după viziunea lui”, a declarat Traian Băsescu, citat de Mediafax. Despre Dacian Cioloș, Băsescu a completat: „Nu credeți că are dreptul să și gândească, când îl are șef pe Macron! Cioloș lucrează pe mandat dat de Macron. Cioloș este executant de mandat”.

În replică, Dacian Cioloș, fost comisar european, spune, în postarea sa de pe Facebook: „România are nevoie de politicieni responsabili care să le apere interesele cu toată forța și la Bruxelles și la București, iar pentru mine aceasta este direcția. Apelul meu este să lucrăm împreună, europarlamentarii români, pe subiectele strategice pentru țară”.

Liderul grupului Renew Europe punctează: „Am urmărit zilele acestea mai multe dezbateri care au mestecat câteva teme false despre mine și europarlamentarii Alianței 2020 USR PLUS. Am ales să nu răspund la fabulații reciclate înainte sau în timpul campaniei electorale. Observ însă că, în loc să începem să lucrăm împreună pentru România, unii europarlamentari par să fi venit la Bruxelles ca să aibă motiv de harță acasă. Eu unul nu voi cădea în această capcană, în care dezbateri democratice și consistente din Parlamentul European sunt tăvălite în discuții fără noimă în țară. Nu asta așteaptă cei care ne-au votat pe 26 mai”, subliniază Dacian Cioloș.

Liderul PLUS, Dacian Cioloş, a fost ales liderul nou înfiinţatului grup Renew Europe (Înnoim Europa) din Parlamentul European. Din grup fac parte ALDE, mişcarea „En marche” a președintelui Macron şi Alianţa USR-PLUS.

