Liberalii propun USR să voteze pentru moment un guvern minoritar condus de Nicolae Ciucă, iar apoi să înceapă negocieri pentru o refacere a coaliției și o revenire la guvernare, alături de PNL și UDMR, a partidului condus de Dacian Cioloș, dar păstrând același premier. Propunerea a fost făcută duminică seara, la Digi24, de Dan Vîlceanu, secretar general al PNL. El a explicat că rațiunea unui astfel de demers ar fi că împăcarea dintre USR și PNL cere timp, iar țara nu poate să stea fără un guvern cu puteri depline.

„Important e ca România să aibă un guvern cât mai repede și am luat toate variantele posibile. Oamenii nu mai știu ce să înțeleagă. E ca la nebuni. Am avut o coaliție funcțională și ne-am trezit dintr-odată că cineva face o moțiune de cenzură din interiorul coaliției și dă jos guvernul la 12.000 de cazuri pe zi. Acum sunt 20.000 de cazuri pe zi”, a arătat Dan Vîlceanu. „Toți am vorbit despre refacerea coaliției, însă nu poți să refaci coaliția câtă vreme personalizezi fiecare discuție. Este aproape o obsesie la USR: Cîțu, Cîțu, Cîțu. Nu pot vorbi altceva. Deci, nu poți să refaci coaliția până nu depersonalizezi. Ok, am înțeles, USR nu-l mai vrea pe Cîțu. Nicolae Ciucă! Votați-l! Și nici cu Nicolae Ciucă înțeleg că nu e bine, că acum vor în coaliție. Sincer, nu mai înțelegi”, a continuat el.

Întrebat dacă PNL nu mai vrea refacerea coaliției, Dan Vîlceanu a spus: „Evident că o vrem, am vrut-o tot timpul, am spus-o încontinuu. Până acum, USR a spus: Noi vrem să refacem coaliția, dar fără Cîțu. Dar Cîțu este tot ce contează într-o coaliție de guvernare?!”.

Jurnalista Digi24 Anca Suciu a insistat și l-a întrebat: „Vă doriți sau nu refacerea coaliției?”

„Absolut că ne dorim refacerea coaliției! Nu poate fi altfel decât cu USR și UDMR. Dar România nu are timp să stea încă două-trei săptămâni pe loc, fără guvern, ca să discutăm noi coaliții. România are nevoie acum de un guvern. Și este un prim pas să pui un guvern acum, repede, că ai nevoie de un guvern, și stăm după aceea și ne certăm, două, trei săptămâni, o lună, două, până când ne împăcăm și ne dăm seama că am greșit cu toții și rezolvăm problema. Dar nu poți să stai fără guvern doar ca să ne certăm noi”, a declarat Dan Vîlceanu.

Nicolae Ciucă nu negociază refacerea coaliției, ci doar susținerea pentru un guvern minoritar

Întrebat dacă Nicolae Ciucă negociază luni cu USR refacerea coaliției și reîntoarcerea în guvern a celor de la USR, Vîlceanu a spus că deocamdată mandatul lui este același - guvern minoritar cu susținere în parlament.

„A reface coaliția îți trebuie timp. În primul rând, este o problemă de încredere între USR și PNL în momentul acesta. Și asta nu se repară până sâmbătă, când trebuie să mergem cu un guvern la Parlament”, a arătat Vîlceanu.

El a explicat că propunerea este votarea în primă fază a unui guvern minoritar și reluarea ulterioară a discuțiilor pentru refacerea coaliției, care pot dura „cât vrem”, a precizat Vîlceanu.

„Să ne certăm fără ca oamenii să fie afectați, despre asta e vorba. De ce trebuie să sufere toată lumea că avem noi o problemă sau că trebuie să discutăm noi niște lucruri? Haideți să punem acest guvern, locul USR este acolo și nimeni nu-i ia locul, ne împăcăm și discutăm toate lucrurile pe care trebuie să le discutăm și când toate lucrurile sunt discutate, poți să refaci coaliția. Dar nu poți să stai pe loc”, a arătat secretarul general al PNL.

Reacția Ancăi Dragu (USR): „N-am înțeles nimic”

Întrebat dacă asta înseamnă că guvernul, cabinetul pe care îl formează Nicolae Ciucă este unul cu termen limitat, Dan Vîlceanu a răspuns că „nu neapărat”.

„Acest cabinet poate avea după un anumit timp și alți membri, care la început nu fac parte” din guvern, a declarat Vîlceanu, precizând însă că premierul trebuie să rămână același, pentru că altfel ar însemna din nou o schimbare de guvern.

„Nimeni nu-și dorește o perioadă fragmentată de guvernare, n-ai cum să preferi așa ceva. Îți dorești un guvern care să stea cât mai mult și care să-și poată pune în aplicare politicile. Tocmai de aceea vă spun că la momentul la care noi vorbim, avem un mandat de guvern minoritar care nu împietează cu nimic refacerea coaliției într-un viitor cât mai apropiat sau mai puțin apropiat, depinde cât de mult sunt lucrurile stricate între USR și PNL”, a spus Dan Vîlceanu.

Prezentă în studioul Digi24 alături de ministrul demis al finanțelor, președinta Senatului, Anca Dragu, vicepreședinte USR, a comentat scurt: „N-am înțeles nimic!”

Declarațiile lui Dan Vîlceanu despre refacerea coaliției intervin în condițiile în care discuțiile pentru formarea unei majorități în Parlament care să susțină Guvernul Ciucă au intrat în impas, după ce negocierile dintre PSD și PNL au eșuat. Potrivit unor surse politice, PSD nu vrea să susțină guvernul în lipsa unor garanții clare: susținere doar până în februarie și preluarea în programul de guvernare a măsurilor propuse de PSD. De asemenea, Marcel Ciolacu mai vrea să aprobe lista de miniștri, înainte de depunerea ei în Parlament. Președintele PNL Florin Cîțu nu a fost de acord cu solicitările social-democraților. Mai mult, între partenerii de guvernare, PNL și UDMR, nu s-a ajuns la un acord în privința ministerelor. „Problema PNL în acest moment nu este câte ministere dă UDMR-ului, ci cum să se înțeleagă cu USR după ce nu s-au înțeles cu PSD”, au declarat pentru Digi24.ro surse apropiate discuțiilor.

