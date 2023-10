Deputatul liberal Pavel Popescu și-a dat demisia din Parlament, după ce a fost numit vicepreședinte la ANCOM

Deputatul PNL Pavel Popescu a demisionat miercuri din Parlament, în aplauzele ironice ale deputaților AUR, după ce, cu o zi înainte, a fost validat în calitate de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii. Pavel Popescu, susținut de PNL, și Vlad Bontea, susținut de PSD, vor ocupa pentru 6 ani funcțiile de vicepreședinți ai ANCOM, instituție care se ocupă cu reglementarea pieței comunicațiilor electronice și serviciilor poștale.

"Stimaţi colegi, îmi depun astăzi, după aproximativ 7 ani de zile, mandatul de parlamentar, îmi dau demisia din Parlamentul Românei şi vreau să vă mulţumesc, în aplauzele colegilor de la AUR, vreau să vă mulţumesc tuturor pentru suportul pe care mi l-aţi oferit în aceşti ani de zile în trecerea unor legi importante pentru România şi pentru toată munca colegilor din comisiile de specialitate cu care am colaborat excelent. Vă urez mult succes şi, în tot ceea ce înseamnă reglementare în comunicaţii, vreau să ştiţi că aveţi un om pe care vă puteţi baza în următorii ani", a spus Pavel Popescu în plenul Camerei Deputaţilor.

Cine sunt noii vicepreședinți ai ANCOM

Plenul Parlamentului i-a validat, marţi, cu majoritate de voturi, pe Pavel Popescu și Vlad Bontea, în calitate de vicepreşedinți ai Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, pentru un mandat de 6 ani.

Potrivit CV-ului, Vlad Bontea a fost deputat PSD în legislatura 2016-2020, iar înainte de a ajunge în Parlament, în perioada 2014-2016 a fost vicepresedinte la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, director al Cancelariei Prefecturii Mehedinți între 2012 și 2013, iar anterior funcțiilor politice a condus Departamentele de pază din Agenția Română de Securitate și Agenția de Pază Arcadia.

"Am fost secretar general adjunct la AEP şi în mandatul 2016-2020 am fost parlamentar. Până atunci am lucrat numai în privat, în 2014 am decis să intru în administraţia publică. Consider că am o relaţie destul de bună managerială. Totdeauna sunt un om aplecat, care ascultă. ANCOM este o provocare pentru mine. Având în vedere viteza cu care ne dezvoltăm din toate punctele de vedere, cred că ANCOM-ul este un jucător important pe piaţă", a spus Bontea la audieri.



Întrebat care este diferenţa dintre spectrul electromagnetic şi spectrul radio, Bontea a precizat că va transmite răspunsul în scris.



"Nu sunt om care stăpâneşte în totalitate această tehnică. (...) Cunosc o mare parte din ceea ce vreţi să mă întrebaţi, dar pentru un răspuns complet o să vă răspund în scris", a spus Bontea.

Pavel Popescu este vicepreședinte PNL, șef al PNL Sector 4 și, până la numirea sa în ANCOM, deputat al României, la al doilea mandat. Popescu a fost președintele comisiei de Apărare din Camera Deputaților, înlocuit la începutul lui 2023 cu Laurențiu-Dan Leoreanu. Potrivit CV-ului, înainte de a intra în politică, Pavel Popescu a lucrat în Norvegia, unde a condus vreme de doi ani, din 2012 până în 2014, o echipă de muncitori în construcții. Ulterior, a dat consultanță în IT, din 2014 până în 2015, iar apoi și-a deschis o firmă pe care a administrat-o până la accederea în funcția publică.



La audierile pentru vicepreședinția ANCOM, Pavel Popescu a afirmat că a activat în Parlament pe zona de competenţă IT şi comunicaţii.



"Recunosc că am emoţii. (...) Astăzi vin în faţa dumneavoastră încercând să îmi închei cariera politică şi să o ghidez într-o zonă de competenţă în care am activat în aceşti ani în Parlamentul României şi pe care o iubesc. Din prima zi am intrat în comisia IT. (...) De-a lungul timpului, pe parcursul carierei în Parlament, m-am focusat pe procesul de digitalizare a României, inclusiv pe zona de comunicaţii. (...) Din punctul de vedere al aportului meu, sunt cunoscut ca fiind promotorul legislaţiei 5G (...) Directoratul naţional de securitate cibernetică a fost tot un proiect politic adoptat de către mine şi la care am pus umărul", a precizat Popescu.

Ce face ANCOM

ANCOM pune în aplicare politica naţională în domeniile comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale şi al serviciilor poştale, inclusiv prin reglementarea pieţei şi reglementarea tehnică în aceste domenii.

Totodată, instituția administrează și gestionează resursele limitate ale statului din domeniul comunicațiilor electronice, controlează îndeplinirea cerinţelor esenţiale privind compatibilitatea electromagnetică şi realizează controlul pieţei echipamentelor radio

Editor : Andreea Smerea