PSD a publicat joi pe contul de Youtube o discuție între Marcel Ciolacu și designerul Dana Budeanu, recunoscută drept simpatizantă a social-democraților. Dialogul dintre cei doi, care a durat o oră, a fost filmat la Palatul Victoria și s-a derulat într-o manieră deloc incisivă, Dana Budeanu complimentându-l adesea pe Marcel Ciolacu și exprimându-și admirația față de premierul României, căruia nu i-a adresat nicio întrebare dificilă. La rândul său, Marcel Ciolacu a profitat de discuția informală și a spus că are instincte bune. "Sunt Săgetător, e de la zodie, de la Dumnezeu", i-a transmis acesta partenerei sale de dialog.

"Dumneavoastră aveți analiza politică. Eu am analiza din punct de vedere uman – vă crede lumea. Nu știu dacă știți care este atributul dumneavoastră principal în ochii oamenilor, că, până la urmă, omul merge la vot cu dumneavoastră. Sunt un om ștampilat a fi pesedist, trăim într-o eră a ștampilelor.

Nu am nicio problemă cu niciun fel de ștampilă. Știu exact cine sunt.

Eu vreau să vă spun că atributul dumneavoastră principal, așa ca pesedistă sau ca ce sunt percepută, este vocea. Este timbrul dumneavoastră vocal. Este ceea ce transmiteți atunci când vă adresați oamenilor.

Când vorbiți și probabil echipa dumneavoastră știe asta... Când vorbiți, liniștiți.

Trăim în niște vremuri aflate în continuă schimbare. Noi am obosit. Suntem obosiți. Și căutăm liniște. Și-n acea liniște, căutăm, de fapt, să ne calmăm din această nebunie. Ceea ce traversăm este o nebunie care va duce la o reașezare (...).

Dumneavoastră liniștiți. Asta înseamnă că sufletul dumneavoastră este liniștit. Înăuntru este liniște. Pentru că dacă n-ai liniște înăuntru, tu n-ai avea cum, vreodată, să liniștești, să aduci bine.

Probabil observați binele din fiecare om din jurul dumneavoastră și probabil alegeți să vedeți doar binele din fiecare, pentru că așa puteți înainta.

Sufletul dumneavoastră este un suflet liniștit", i-a spus Dana Budeanu premierului Marcel Ciolacu.

La rândul său, premierul Marcel Ciolacu a declarat că nu are un instinct rău și că e atribut al zodiei sale, un dar de la natură, dar și de la Dumnezeu.

"Nu suport «yes-menii», nu-i suport lângă mine. Cred că fiecare trebuie să aibă păreri. Unele nu sunt bune, dar fiecare om are dreptul la o părere. Eu am trăit sub comunism, nu mai vreau să mă întorc acolo. Decizia politică nu poate fi luată fără informații. Atunci, iei decizii instinctuale.

Nu cred c-am un instinct foarte rău. Sunt Săgetător. De la zodie. De la natură. De la Dumnezeu.

Toate crizele aduc și oportunități. Liderul politic trebuie să înțeleagă criza. Să vină cu măsurile, astfel încât nivelul de trai, populația, mediul de afaceri, toți actorii sociali să fie afectați cât mai puțin", i-a răspuns Ciolacu.

Editor : Andreea Smerea