DOCUMENT. Moțiunea de cenzură USR PLUS - AUR: „Demiterea Guvernului Cîțu, singura șansă a României de a trăi!”

Moțiunea de cenzură inițiată de USR PLUS și AUR împotriva Guvernului Cîțu a fost depusă, vineri seara, la Parlament. Moțiunea, care are titlul „Demiterea Guvernului Cîțu, singura șansă a României de a trăi!”, și a fost redactată inițial de cei din AUR, a fost „curățată” de criticile la adresa miniștrilor USR PLUS și au fost lăsate doar cele la adresa premierului Florin Cîțu. Cei din USR PLUS au fost, însă, de acord să păstreze titlul moțiunii AUR și o parte dintre criticile care nu îi vizează.

În textul moțiunii, USR PLUS și AUR susțin că „România este condusă în acest moment de un guvern, care nu mai are legitimitate politică pentru că îi lipsește susținerea unei majorități parlamentare”.

De asemenea, aceștia îi reproșează premierului problemele cu legea avute în Statele Unite ale Americii: „O persoană care a avut grave probleme cu legea în trecut și care abuzează de ea în prezent, nu prezintă garanțiile minim necesare pentru a conduce puterea executivă din România.”, se arată în textul scris de AUR și USR PLUS.

„Din păcate, premierul Florin Cîțu și cei care îl susțin au arătat unei țări întregi că interesele de grup sau de partid sunt mai presus decât interesele țării. Pentru a obține sprijinul necesar alegerii în funcția de președinte al PNL, Florin Cîțu a imaginat și pus în aplicare un plan de finanțare a primarilor liberali cu bani de la bugetul național”, se arată în moțiunea de cenzură.

Lui Florin Cîțu îi este reproșat și programul de investiții „Anghel Saligny”.

„Fără să instituie criterii clare de selecție a proiectelor, de monitorizare și auditare a acestora, Planul național de investiții „Anghel Saligny” este doar o pușculiță de partid. Pentru punerea în aplicare a acestei scheme de influențare a votului la congresul PNL, Florin Cîțu a demis ministrul Justiției și a numit imediat un interimar care să-i execute ordinele. Îl încurcau procedurile legal-administrative ce trebuiau urmate, așa cum se face într-un stat de drept. Are România nevoie de investiții? Cu siguranță da. Dar la un plan național trebuie să aibă acces orice comunitate locală, indiferent de culoarea politică a primarului. Trebuie să ieșim din logica relațiilor de cumetrie și a baronilor locali pentru a construi o societate și o țară în care să se regăsească fiecare cetățean și în care accesul la sursele publice de investiții să se facă pe bază de merit și competență, nu pe baza carnetului de partid al primarului”, mai scrie în moțiune.

„Fiți de partea românilor, nu de partea infractorilor, a politrucilor și a „băieților deștepți”! Votați pentru demiterea guvernului Cîțu!”, se încheie moțiune de cenzură a celor din USR PLUS și AUR.

Textul complet al moțiunii poate fi consulat AICI.

Editor : R.K.