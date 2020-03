Donald Tusk, discurs elogios despre Klaus Iohannis la Cotroceni: A refuzat să devină preşedintele Consiliului European

Donald Tusk, fostul preşedinte al Consiliului European, este prezent, miercuri, la Palatul Cotroceni la ceremonia de primire a premiului Coudenhove-Kalergi de către preşedintele Klaus Iohannis. În discursul său, Tusk l-a lăudat pe Klaus Iohannis în stilu-i caracteristic, spunând despre Preşedintele României că „este un politician excepţional care a găsit cheia spre inima românilor” şi a dezvăluit că i-a oferit acestuia să devină preşedintele Consiliului European la finalul mandatului trecut.

„Astăzi, într-o perioadă plină de haos şi de polarizare, într-o perioadă a suprasaturării cu informaţii dar şi cu dezinformări, într-o perioadă în care oamenii sunt atacaţi de peste tot cu cuvinte fără înţeles şi fără un sens profund, o imagine ne spune mai multe decât orice text. Prin urmare, vreau să evoc imagini din memoria mea, imagini legate de un om care este, astăzi, eroul acestei ceremonii. Îl cunoaştem cu toţii, desigur, foarte bine, iar în România nu mai e nevoie să amintim nimăui de biografia sa, deşi tinde să fie prea modest şi nu îi place să vorbească prea mult despre sine.

Prima imagine. Noi, toţi liderii Uniunii Europene, ne aflăm la Sibiu, în cadrul unui summit informal. Preşedintele Iohannis propune să mergem afara pentru a îi întâmpina pe oamenii adunaţi în Piaţa Mare. Văd sute de mâini întinse, toată lumea vrea îl atingă pe preşedinte, iar unii sunt mişcaţi până la lacrimi. Îl strigă, îl îmbrăţişează – oamenii simpli şi frumoşi care au crezut în el nu au fost dezamăgiţi de el. Un politician care inspiră încredere în oamenii obişnuiţi, care reprezintă simbolul speranţei pentru ei – asta chiar e ceva foarte important, nu-i aşa?

Klaus Iohannis este un politician excepţional. Oamenii îl urmează, deşi le spune adevărul şi nu le manipulează emoţiile. Poate că de asta îl şi urmează. El apără valorile care au fost respinse de mulţi, care astăzi necesită mult curaj şi care ar putea să îi condamne pe unii la singurătate politică. El a găsit cheia spre inimile lor şi nu a cedat tentaţiilor populismului”, a spus Donald Tusk în deschiderea discursului său.

Fostul lider european spune că i-a propus preşedintelui Klaus Iohannis să îi succeadă în funcţia de preşedinte al Consiliului European anul trecut înainte de alegerile europarlamentare.

„Imaginea numărul trei. Stăm de vorbă cu preşedintele Iohannis. Conversaţia are loc în urmă cu aproape un an şi se referea la cine ar trebui să preia conducerea instituţiilor europene. Discuţia este sinceră şi discretă, nu mai este nimeni în birou în afară de noi doi. Îi spun cu convingere că eu cred că ar fi un preşedinte al Consiliului European extraordinar. Klaus îmi zâmbeşte cordial, îmi mulţumeşte pentru propunere şi după ceva timp îmi spune: «Donald, încă mai am lucruri de făcut în România, aşa că te rog să nu iei o candidatura a mea în consideraţie. Mai ţii minte când ţi-am arătat fotografia protestelor din Bucureşti şi alte oraşe? Mii de români tineri cred în ceea ce cred şi eu: că politica nu trebuie să fie murdară şi că oamenii în poziţii de putere pot fi sinceri, că legea trebuie să însemne lege şi că Europa nu este doar un concept geografic, ci, dincolo de toate, unul al valorile. Nu îi voi abandona»”, a completat Donald Tusk.