Dragnea: Nu mai am răbdare. Intrat în 2019 cu Dăncilă premier, guvernul nu mai poate fi dat jos

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminică seara, la Antena 3, că nu are resentimente după ziua de vineri, dar că nu mai are nici răbdare. El a susţinut că unii colegi din partid i-au reproşat tocmai că nu a fost „mână de fier”. Dragnea spune că este un plan străveziu pentru a fi dat jos Guvernul Dăncilă şi că poate unii dintre membrii PSD semnatari ai scrisorii prin care i se cerea demisia au fost manipulaţi.

Foto: Inquam Photos / Liviu Dragnea

„Poate chiar fără să ştie să fie manipulaţi unii colegi. Mulţi din partid aşa au văzut-o. Iohannis care spunea de o sută de ori pe zi să plece Guvernul. (...) Eu nu am resentimente după ziua de vineri, dar nici nu mai am răbdare, nici nu mai vreau să mai apară astfel de situaţii. Dacă şi după acest răspuns masiv din partea partidului (...) nu înţeleg, abia atunci putem vorbi de rea credinţă. Un atu al PSD a fost tot timpul unitatea partidului”, a afirmat Liviu Dragnea.

Despre faptul că i s-a reproşat că este cotat foarte clab în sondaje, liderul PSD a spus: „Nu am aflat la ce sondaje s-a făcut referire. Nu a arătat nimeni. Ştiu că suntem undeva la 30-35%, iar eu sunt sub scorul partidului. Aşa era şi în 2016, iar PSD a câştigat cu un scor istoric”.

„Planul (pentru a da jos Guvernul - n.r.) e străveziu, trebuie să ai doar răbdare, să pui piesele de puzzle pe masă. Preluarea preşedinţiei Consiliului de către România înseamnă preluarea de către premierul Viorica Dăncilă. S-a decis ca premierul să gestioneze aceste lucruri. Cu acest premier intrat în 2019, nu mai poate fi dat jos, nu mai poate fi constestat şi vorbim de un an electoral 2019. Miza uriaşă sunt prezidenţialele. Înseamnă dorinţa lui Klaus Iohannis de a avea nişte servicii care să se joace prin justiţie, să protejeze, să ameninţe, să şantajeze. Înseamnă un an în care rezultatele noastre, chiar dacă vă plictisesc discuţiile acestea, rezultatele vor fi şi mai evidente, dacă se poate spune aşa. Iohannis ar putea ajunge să spună votaţi-mă pe mine, nu am făcut nimic bun, am făcut rău. Un contracandidat al nostru, sper să fie unul comun, se poate prezenta ca un garant al acestei creşteri economice şi al unei bunăstări pentru români”, a mai declarat Dragnea.

El a precizat PSD nu are ce să facă altceva decât să continue „cu legile, cu acţiunile guvernamentale”.

„Au fost colegi care m-au certat că n-am fost mână de fier. Eu am delegat foarte multe atribuţii şi au dus la o comunicare mai grea a mea cu restul partidului, ocupându-mă de chestiuni extrem de importante, unele vizibile, altele nu, dar care au generat rezultate. Nu se va mai întâmpla”, a avertizat Liviu Dragnea.

Liderul PSD a menţionat că a avut două discuţii cu Ecaterina Andronescu şi că aceasta trebuie să redevină o voce importantă a partidului.

Sursa: News.ro

Citiți și:

Dragnea: Vor să mă bage la puşcărie cu un complet ilegal. După o asemenea perioadă neagră, trebuie să dai o amnistie

Șeful PSD anunță remanierea: Va fi o discuție dură despre miniștrii care fug de semnătură, care au delegat

Dragnea, reacție după fotografia în care apare alături de Kovesi, pe canapea: Ponta e poștașul

Etichete:

,

,

,

,