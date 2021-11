După ce PSD a respins în Senat certificatul verde, Marcel Ciolacu spune că acesta e "o prioritate și o necesitate"

Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat, sâmbătă, că certificatul verde este o prioritate și o necesitate pentru români.

El a afirmat că se va ajunge la o concluzie așteptată și previzibilă pentru români.

"Cred că certificatul verde, în contextul european, e o prioritate și pentru români.

L-am urmărit aseară pe Alexandru Rafila, am vorbit și cu el apoi, am vorbit și cu Alfred Simionis, am văzut și amendamentele depuse de doctorul Streinu-Cercel.

Cred că vom ajunge la o concluzie așteptată și previzibilă pentru români.

Cred că certificatul verde este o necesitate", a susținut liderul social-democrat.

Alexandru Rafila a declarat vineri, la Digi24, că în ceea ce privește obținerea certificatului verde în România ar trebui elimitată orice fel de discriminare. În opinia sa, cei care se vaccinează cu vaccinuri ARN mesager ar trebui să poată obține documentul la zece zile după prima doză, la fel ca în cazul imunizării cu vaccinul în doza unică.

Acesta a mai precizat că românii au în continuare dileme în privinţa certificatului verde COVID, pentru că nu li s-a explicat ce este acest document și că se poate obține inclusiv cu testare.

Premierul interimar Florin Cîțu a declarat, vineri, că introducerea obligativității certificatului verde pentru angajați este cea mai non-invazivă măsură, în contextul valului patru al pandemiei, pentru a nu se închide din nou economia, motiv pentru care, cât de curând, vor fi introduse în Parlament amendamente în acest sens.

Senatorii au respins în 27 octombrie proiectul de lege care prevede obligativitatea prezentării certificatului verde la locul de muncă. Proiectul a fost respins de Senat cu 67 de voturi „pentru” și 60 de voturi „împotrivă”. Pentru adoptare, fiind vorba de o lege organică, erau necesare 69 de voturi. PSD și AUR au votat împotriva proiectului de lege, care acum va ajunge la Camera Deputaților.

