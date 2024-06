Elena Lasconi va intra în cursa internă din USR pentru prezidențiale. Ce spune primarul despre o alianță cu PNL

Noul preşedinte al USR, Elena Lasconi, a declarat miercuri că îşi va depune candidatura pentru preşedinţia României, ea precizând că trebuie să o facă cel târziu joi, pentru că pe 29 iunie în USR va fi organizat un congres, unde „funcţionează democraţia”, astfel că probabil vor avea mai mulţi candidaţi pentru funcţia de şef al statului. Primarul din Câmpulung a declarat că în opinia sa este exclus să susţină pe altcineva la alegerile prezidenţiale, arătând că este deschisă dialogului cu toată lumea care spune că e de dreapta sau de centru-dreapta. Despre o susţinere a lui Nicolae Ciucă, Lasconi a spus că nu crede că colegii ei vor vota „vreodată în viaţa lor asta”, așa cum îi cunoaşte.

„O să îmi depun candidatura, pentru că, după cum bine ştiţi, pe data de 29, sâmbătă, o să avem congres şi în USR funcţionează democraţia şi probabil că o să avem mai muţi candidaţi care vor dori să devină candidatul USR pentru funcţia supremă în stat, iar eu îmi voi depune această candidatură pentru sâmbătă. Trebuie să o fac cel târziu mâine”, a spus Lasconi, potrivit News.ro.

Întrebată dacă îşi va da demisia, dacă nu va reuşi să aibă majoritate în Biroul Naţional, Elena Lasconi a spus că „va avea majoritate”.

Despre faptul că unii membri ai USR nu au votat deloc la aceste alegeri interne, Elena Lasconi a explicat că „au trecut 16 zile de la alegeri, foarte din scurt”. „Acum a fost un pic mai din scurt, nu mai punem la socoteală că este şi frumos afară, de plecat la munte, la mare”, a completat aceasta.

Lasconi a mai afirmat că are mai mulţi colegi pe lista sa pentru Biroul Permanent, printre care city managerul de la Câmpulung, Elena Marcu, pe primarul Lucian Viziteu, pe Cristina Prună, pe Radu Mihaiu, Claudiu Năsui.

„Sunt mai mulţi oameniu pe listă, dar aici nu este vorba despre asta. (...) USR-ul este singurul partid în care se respectă cu stricteţe democraţia şi eu sunt sigură că vom putea să lucrăm împreună, mai ales într-un moment ca acesta”, a completat Elena Lasconi.

Despre faptul că este primar la Câmpulung, Elena Lasconi a spus că a crescut o echipă în primărie şi asta vrea să facă şi în USR.

Ea a precizat că, de când este primar, nu şi-a luat liber decât două zile, când a avut o operaţie pe coloană.

„Am foarte multe zile de concediu de luat şi ceea ce este cel mai important (...) încă de când am devenit primar eu am crescut o echipă şi asta vreau să fac şi în USR. Pot să deleg unor oameni toate atribuţiile pe care le am, şi am început să cresc oameni care să poată să îmi ia locul (...) dacă îmbătrânesc şi să continue proiectele bune pentru dezvoltarea oraşului. Asta ar trebui să facă un lider. Eu voi fi la Bucureşti, în toată această perioadă. Îmi voi lua concediu de odihnă, pentru că am tot dreptul să fac asta”, a explicat Lasconi.

Elena Lasconi: Sunt deschisă dialogului cu toată lumea care spune că e de dreapta sau de centru-dreapta

Elena Lasconi a fost întrebată care ar fi viziunea partidului pentru alegerile parlamentare şi prezidenţiale, în privinţa unor posibile alianţe. „Singuri, părerea mea este că singuri şi trebuie să ne unim acum forţele, dacă vrem să câştigăm aceste alegeri şi eu cred cu toată fiinţa mea că se va întâmpla acest lucru, atunci ne vom pune cu toţii tenişi în picioare şi vom merge printre români, pentru că, pentru a le câştiga încredrea românilor, trebuie să fii printre ei şi să transmiţi mesaje scurte şi foarte clare. Dacă vrei să câştigi inimile românilor (...) atunci trebuie să cobori acolo unde politicienilor le este frică să coboare, acolo unde este durere, unde este foame, unde sunt câte 7 copii într-o cameră. Şi eu asta pot să fac”, a arătat ea.

Despre o colaborare cu PNL şi o posibilă susţinere a lui Nicolae Ciucă la alegerile prezidenţiale, noua preşedintă a USR a spus: „Nu cred că colegii mei vor vota vreodată în viaţa lor asta, la cum îi cunosc eu şi simt spiritul acestui partid”.

„Repet, sunt deschisă dialogului cu toată lumea care spune că e de dreapta sau de centru-dreapta, dar toate deciziile astea, ca noi să susţinem pe cineva..Eu cred că este exclus să susţinem pe altcineva la prezidenţiale”, a mai spus Lasconi.

