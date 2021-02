Florin Cîțu îl atacă pe liderul PSD după criticile privind bugetul: „Tovarășe Ciolacu, dă-mi un telefon!”

Premierul Florin Cîțu a răspuns sâmbătă, după vizita sa la Bruxelles, criticilor legate de bugetul pe 2021, în special celor venite din partea liderului PSD, Marcel Ciolacu. „Reparăm dezmățul făcut de PSD”, a declarat Cîțu, invitându-l pe „tovarășul” Ciolacu la o conversație telefonică pentru a-i explica „cum e cu bugetul”.

„Am văzut discuții și interpretări eronate despre buget. Ne bazăm pe o realitate dură: o guvernare PSD urmată de un an de pandemie. Am spus de la început că nu sunt de acord să susţin în acest buget nenorocirile adoptate de PSD între 2017 şi 2019. Am votat împotriva lor în Parlamentul României, am fost împotriva lor, sunt impotriva lor şi astăzi”, a declarat Cîțu.

„În acelaşi timp, dacă cineva îşi imaginează că putem menţine acele nenorociri în buget şi să punem peste din bugetul nostru, prin programul nostru de guvernare, se înşală, nu avem cum, nu avem spaţiu. Pentru a crea spaţiu în programul nostru de guvernare, trebuie să eliminăm acele nenorociri. Prin acest buget reparăm dezmățul făcut de PSD”, a mai continuat premierul.

Totodată, premierul Cîțu a spus că se aștepta ca „tovarășul” Marcel Ciolacu să-l sune pentru a discuta despre buget, făcând în acest sens și un apel la liderul PSD.

„Așteptam ca Ciolacu să mă sune. Pierdeam o zi-două din viața mea și îi explicam cum e cu bugetul. Știu, e mai greu, dar îi explicam. Deci, tovarășe Ciolacu, când ai timp, dă-mi un telefon!”, a spus premierul.

PSD nu votează bugetul pe 2021

Atacul premierului la adresa lui Marcel Ciolacu vine după ce liderul PSD a anunțat miercuri că partidul nu va vota bugetul pe 2021, care este unul de austeritate. El a criticat și propunerea de tăiere a sporurilor bugetarilor, care poate crea „nedreptăți, discuții și frustrări în rândul oamenilor”.

De asemenea, Marcel Ciolacu a declarat zilele trecute că PSD va depune moțiune de cenzură împotriva Guvernului Cîțu.

„Să ia proiectul de buget al PSD, e mult mai bun, că nu trebuie să taie de la oameni. Le demonstrăm pe cifre că sunt bani. Moțiunea de cenzură va fi depusă când începem să creionam o eventuală majoritate. Categoric vom depune moțiune de cenzură", a susținut Ciolacu.

Editor : I.C