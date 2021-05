Florin Cîțu, întrebat dacă va candida la șefia PNL: „Să se anunțe congresul și vom vedea”

Premierul Florin Cîțu a evitat să dea un răspuns, atunci când a fost întrebat la Digi24 dacă va candida pentru funcția de președinte al PNL. „Nu există niciun congres în acest moment, deocamdată nu a fost anunțat”, a spus el.

„Va trebui să fie congres la PNL, pentru că au fost alegeri și e și statutul PNL care spune că după alegeri trebuie să fie un congres. Să se anunțe congresul și vom vedea ce facem atunci. Eu îmi fac treaba la Guvern pentru români, avem rezultate foarte bune. Măsurile pe care le-am luat anul trecut au dat rezultate, măsurile pe care le-am luat anul acesta dau rezultate, avem cea mai mare creștere a economiei”, a adăugat el.

Întrebat dacă e un discurs de candidat, Cîțu a răspuns: „Nu e discurs, ăsta e adevărul. Ceea ce am făcutși facem în această perioadă facem în timp ce suntem sub asalt din partea socialiștilor, sunt și câteva extreme și tot am reușit”.

Editor : M.B.