Florin Cîțu anunță că îl susține pe prietenul său, Dan Vîlceanu, pentru a prelua Ministerul Finanțelor

Premierul Florin Cîțu a declarat sâmbătă, într-o conferință de presă la Palatul Victoria, că propunerea sa pentru ministerul Finanțelor este Dan Vîlceanu. Deputatul PNL este unul dintre prietenii apropiați ai premierului Cîțu, și liderul organizației PNL Gorj.

Întrebat într-o conferință de presă la Palatul Victoria pe cine propune pentru ministerul Finanțelor, în condițiile în care interimatul de 45 de zile la minister se termină, premierul Florin Cîțu a declarat că îl susține pe Dan Vîlceanu.

Acesta a precizat că a văzut că în spațiul public au apărut și alte nume propuse din tabăra Orban.

„Am să îi cer domnului preşedinte (al PNL - n.r.) să convoace Biroul Politic Naţional. Am o propunere. Am văzut că domnia sa a făcut deja câteva propuneri în spaţiul public. Am şi eu o propunere - propunerea mea este Dan Vîlceanu pentru Ministerul Finanţelor Publice”, a declarat premierul Florin Cîţu.

Președinte al filialei PNL Gorj, Dan Vîlceanu este considerat a fi mâna dreaptă a premierului, acesta fiind și șeful campaniei interne a lui Cîțu pentru președinția partidului.

Dan Vîlceanu este de profesie economist, cu un doctorat făcut în cadrul Universității de Vest din Timișoara, obținut în 2016.

Acesta a fost ales președinte al organizației PNL Gorj în urmă cu câteva săptămâni, alegeri la care a participat și premierul Florin Cîțu.

„Dan este prietenul şi colegul meu, de când am intrat în Parlament, în 2016”, declara Florin Cîţu.

Premierul Florin Cîțu l-a demis pe 8 iulie pe Alexandru Nazare din funcția de ministru de Finanțe și asigură interimatul până la numirea unui înlocuitor.

