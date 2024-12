Preşedintele AUR, George Simion, a declarat, luni, că audierile din comisii au fost o dovadă că partidele coaliţiei de guvernare nu au înţeles vocea poporului și că, pentru asta, noul Guvern va fi taxat de români.





"Marcel Ciolacu ne-a spus că nu trebuie să revenim la comunism. Ce spuneţi astăzi că este alb, cu siguranţă pot şti investitorii străini, partenerii, mâine că este negru. Dacă nu ne întoarcem la comunism, de ce nu avem parte de alegeri libere? Din cauza TikTok-ului? Din cauza dovezilor despre care aţi spus că există, dar nu le-a văzut nimeni? De ce nu revenim, aşa cum este normal, la reluarea celui de-al doilea tur de scrutin? Mai are cineva încredere în voi că veţi asigura o tranziţie democratică a puterii? Mai are cineva încredere în voi că veţi organiza alegeri libere după ce tot anul 2024 v-aţi bătut joc de procesul democratic şi aţi început cu comasarea alegerilor locale cu cele europarlamentare?", a spus Simion în plenul reunit al Parlamentului, citat de Agerpres.



El a adăugat că procedurile de învestire a Guvernului au fost, luni, "pe repede înainte", deşi puteau fi făcute şi pe 27 şi 28 decembrie.



"Arătaţi dispreţ şi arătaţi că n-aţi auzit vocea poporului, iar asta o să vă taxeze. Iar românii, care nu sunt bogaţi şi nu i-aţi îmbogăţit voi şi nu este prosperitate în ţară şi nu avem creştere economică, românii o să vă taxeze. Noi am încercat să fim un factor de echilibru şi oameni care au cerut raţiune şi să revenim la cadrul constituţional. Aveţi grijă că de data aceasta, de acest Crăciun, aţi scăpat. Aveţi grijă să nu ajungem în situaţii în care într-adevăr dictatura să fie instalată în formele ei cele mai urâte. Aveţi grijă să nu existe vărsare de sânge în acest decembrie în care noi ar trebui să ne plângem morţii de la Revoluţie, care au ieşit în stradă pentru alegeri libere. Fac un nou apel la echilibru şi la calm şi la raţiune din partea voastră, pentru că audieri în comisii timp de patru ore nu au fost o dovadă că aţi înţeles vocea poporului şi nici faptul că vă întoarceţi aici, în faţa românilor, cu un Guvern Ciolacu 2 nu este un semn că aţi auzit", a menţionat acesta.



Deputatul AUR, Ramona Bruynseels, a spus la rândul ei, că programul de guvernare prezentat este "limitat, superficial, emis de un Guvern care este ilegitim şi care bineînţeles că a fost nominalizat de un preşedinte uzurpator".



Senatorul AUR Petrişor Peiu a precizat că programul de guvernare este scris de către un personaj colectiv "care suferă, fără îndoială, de dedublare a personalităţii".



"Avem o personalitate binevoitoare care vorbeşte de facilităţi de tot felul, de cheltuieli, de programe generoase şi o personalitate oarecum negativă, cu o conotaţie negativă, care ne vorbeşte de reforme", a menţionat Peiu.

Editor : Ș.R.