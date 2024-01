În contextul protestului transportatorilor și al fermierilor, care i-a animat pe George Simion și Diana Șoșoacă, dar și tendințele naționaliste, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat, la emisiunea LIVE cu Rotaru și Kiss de la Digi 24, că "este foarte bine să fii patriot și să îți iubești țara", însă dacă România ar ieși din UE fermierii nu ar mai beneficia de subvenții, iar transportatorii nu ar mai avea infrastructură. "Serbia, înainte de războiul din fosta Iugoslavie, era în fața României. De când noi am intrat în UE, e exact invers. În fiecare weekend, o să vedeți că Timișoara este plină de mașini cu numere de Serbia care vin la mall. Nivelul de trai este incomparabil mai mare", a spus social-democratul despre beneficiile apartenenței noastre la blocul european, făcând comparație cu Serbia. În ceea ce privește acțiunile celor doi politicieni, care i-au instigat pe protestatari, ministrul Transporturilor a precizat că partidele politice, dar și mass-media sunt parțial vinovate pentru că nu explică suficient de mult ce ar însemna să fii în afara UE.

"Nu vreau să generalizez. E foarte bine să fii patriot, dar, dacă ieșim din UE, mai luăm subvenția aia? Eu zic că nu. Dacă ieșim din UE și suntem așa de Zorro, mai facem atâtea proiecte pe infrastructură? Că nu există niciun proiect mare pe infrastructură în acest moment din bani de la buget.

E foarte bine să-ți iubești țara. E foarte bine să fii patriot. Dacă am vrut să intrăm în UE, și lucrurile astea au însemnat un plus pentru țara noastră și înseamnă în continuare, hai să vedem ce-ar însemna să fim în afară. Să vă dau un exemplu – Serbia. Eu sunt din zonă. În anii 1990, Serbia, înainte de războiul din fosta Iugoslavie, era foarte departe, în sens pozitiv, în fața României. De când noi am intrat în UE, e exact invers. În fiecare weekend, o să vedeți că Timișoara este plină de mașini cu numere de Serbia care vin la mall, la diverse lucruri. Nivelul de trai este incomparabil mai mare.

Ieșim din UE? Atunci nu mai avem deloc subvenția", a explicat Sorin Grindeanu.

Întrebat dacă e periculos ce fac Șoșoacă și Simion, Sorin Grindeanu a spus că partidele politice și mass-media au o parte din vină pentru ceea ce se întâmplă.

"Eu cred că lipsesc mult - și aici e vina în principal a clasei politice și a partidelor politice clasice – explicațiile despre ce înseamnă partea cealaltă, ce înseamnă să fii în afara UE. E vina PSD, PNL, chiar și a USR. Dar mai e o vină așa mică a presei mainstream, când vii și te duci pe orice chestiune care-ți dă rating, atunci să nu ne mirăm.

Dacă dai drumul la televizor, în fiecare seară vedem «dezastru, sfârșit, scandal, apocalipsă». Ai impresia că ne trăim ultimele zile de viață. Cred că și aici trebuie să ne calmăm. Altfel, cei care au politici de acest tip vor avea câștig de cauză", a mai spus ministrul Transporturilor.

